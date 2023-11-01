越共中央书记处常务书记张氏梅对瑞典进行工作访问

越通社驻欧洲记者报道，访问瑞典期间，张氏梅一行会见了瑞典外交大臣托比亚斯·比尔斯特伦（Tobias Billström）；瑞典公共行政部长埃里克·斯洛特纳（Erik Slottner）；瑞典社民党委员会常务委员、瑞典议会对外委员会副主席摩根·约翰松（Morgan Johansson）；瑞典斯德哥尔摩市议会第一副主席塞西莉亚·布林克（Cecilia Brinck）；瑞典前首相兼前外交大臣卡尔·比尔特（Carl Bildt）；走访斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）、越南驻瑞典大使馆，并与旅居瑞典越南人代表亲切交谈等。张氏梅在各场会见中介绍了越南实施革新政策近40年来在经济、社会发展和融入国际社会进程取得的成就，阐述了越共十三大关于国家发展目标和战略，了解瑞典在组织机构、公共行政活动、中央与地方政府分权管理机制以及绿色转型、环境保护等方面的经验。张氏梅感谢瑞典在越南过去争取民族独立斗争时期和当前国家建设时期给予的支持，对近年来两国关系持续向前发展感到满意。2024年是越瑞建交55周年，双方应以此为契机，增进高层互访，推动党际交往和人文交流，促进经贸投资与合作，加强在绿色技术、创新、清洁能源转化、绿色能源等瑞典具有优势领域合作，充分挖掘双方合作潜力，深化两国务实合作，建议瑞方为在瑞越南人创造便利条件。瑞方代表均对越南经济、社会发展成就表示印象深刻，对越瑞关系持续向前发展给予好评，肯定越南是瑞典在亚太地区的重要合作伙伴。一致同意加强两国党际交往和民间交流。瑞方还高度评价越南为改善投资环境、吸引外资方面所做的努力，并肯定越来越多的瑞典企业将越南视为区域重要市场之一。值此机会，双方还讨论了共同关心的地区和国际问题，强调了在恪守《联合国宪章》等国际法基础上、以和平方式解决国际争端、维护包括东海在内的世界各地和平与安全的原则。（完）