越中进一步深化安全与执法合作

在陪同越共中央总书记、国家主席苏林和夫人对中国进行国事访问期间，8月20日，越共中央政治局委员、中央公安党委书记、公安部部长梁三光上将在北京与中国国务委员、公安部部长王小洪举行了会谈。

王小洪强调，多年来，中越安全和执法领域合作关系不断深化并取得积极成效。中国公安部愿同越南公安部一道，落实好中共中央总书记、国家主席习近平与越共中央总书记、国家主席苏林所达成关于加强安全与执法合作的重要共识。

梁三光强调，越南党、国家重视并将越中友谊与合作关系置于头等优先位置；支持中国继续发展国家，提升国际地位和威望，对地区的合作与发展做出积极贡献。

两位部长一致认为，两国须本着苏林访华期间所发表的联合声明的精神加快两国公安部现有的合作机制有效落实；加强打击和防范经济犯罪、电信诈骗犯罪、人口贩运犯罪、网络安全犯罪、非法出入境等各种犯罪的合作。同时，干部培训合作，交换公安工作经验和公安力量参与联合国维和行动的经验；在各种多边框架内加强执法合作，共建和平、稳定、合作与发展境等。同时，推动干部培训合作，交换公安工作经验和公安力量参与联合国维和行动的经验；在各种多边框架内加强执法合作，共建和平、稳定、合作与发展环境。

*同日，梁三光会见了中国国家安全部部长陈一新。

双方一致同意继续加强高级代表团互访，互换对国际和地区形势的信息和评价；预防和应对各种新兴的非传统安全挑战；聚焦反恐、反国际有组织犯罪、打击经济犯罪和高科技犯罪等领域的合作与交流；保持副部长级战略安全对话机制，加强多边框架内的安全合作等。（完）