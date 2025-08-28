越中边境跨境游热度攀升 多元文旅项目引客来

近日，位于中越边境广西凭祥市的浦寨特色风情街正式开街，为暑期跨境旅游增添新亮点，成为边境地区备受关注的文旅新地标。

凭祥市文化旅游和体育广电局副局长黄建雄表示，近年来凭祥市在旅游发展上持续发力，依托独特边关资源打造多元文旅体验，暑期跨境游市场呈现热络态势。

凭祥市依托友谊关的独特优势，大力发展边关风情游，推出中国凭祥—越南谅山跨境一日游、二日游精品路线。游客凭身份证即可便捷办理出境手续，前往越南谅山感受异域风情，品尝滴漏咖啡、春卷等特色美食。

数据显示，截至今年7月，从友谊关出境的人数已达6.18万人，同比增长85.31%，暑期出游热潮尤为显著。

友谊关景区内人文与自然景观交相辉映，友谊关关楼和法式楼等景点为游客带来丰富历史文化体验。

黄建雄介绍，围绕友谊关的配套设施和游玩项目不断延伸，其中浦寨风情街便是重要成果之一，标志着浦寨从传统边贸口岸向跨境旅游目的地升级；目前该街区已有34家商户入驻，其中越南籍商户占三分之一，全力打造“浦寨不夜城”，令游客可在此品尝越南美食，与越南友人参与游戏比赛等互动活动。

越南客商林释襄表示，其在凭祥浦寨生活已有23年，浦寨是越中边民互市的重要支点，如今带有越中文化的风情街开街，吸引海内外游客赴此处体验边境游，进而带旺本地发展。

除浦寨风情街外，凭祥市周边还布局了宋城露营基地等新兴业态，其中边关自驾游同样成为亮点，凭祥与越方旅行社紧密合作，推出可抵达越南南部的15天14晚深度行程，满足不同游客。

据了解，2024年凭祥市出入境人数达248万。常态化文旅交流活动持续升温，每年中越(凭祥)边民大联欢文艺晚会、暑期中越足球友谊赛等赛事活动，不断夯实中越边境旅游合作基础。(完)