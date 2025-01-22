越中建交75周年：动荡时代中的稳固伙伴关系

文章指出，2024年1月18日是越南与中国建交75周年，这是两国紧密合作的里程碑。在全球局势动荡的背景下，越中关系被视为一股难得的稳定力量，彰显了合作与共同目标的强大意义。

越中关系不仅是近年来发展的成果，更源自深厚的友谊历史。这段历史通过共同的斗争和对社会主义发展的共同目标而逐步塑造。 “同志加兄弟”这一理念不仅是一个口号，更是真实的情感纽带。

在过去的几十年里，两党和两国政府相互学习，共同追求一个共同愿景，即为人民创造更美好的生活，建立一个稳定繁荣的地区。

越南与中国在政治体制和发展目标上有许多相似之处。两国领导人经常会晤，讨论重大的合作倡议，其中包括构建具有战略意义的越中命运共同体。这一倡议不仅是一个口号，更是一个具体计划，旨在加强两国在政治、经济、文化和社会等领域的合作。这一计划强调了相互理解、尊重和支持的重要性，确保两国能够在全球性挑战中实现共同强劲发展。

文章提到，越中经济关系被视为优势互补的典范。中国是越南最大的贸易伙伴，而越南则是中国在东盟中的最大贸易伙伴。

尽管正面对全球的诸多不确定性，但两国的贸易关系不仅保持稳定，还蓬勃发展，展现了地区合作的韧性和适应力。两国同为《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的成员，为推动东亚经济一体化和提升全球竞争力做出了积极贡献。

越中伙伴关系不仅局限于政治和经济，还致力于更远大的目标，即建设一个更加稳定和联通的地区。这种伙伴关系展示了通过合作与共同目标可以取得的成就。

文章强调，展望未来，越南与中国都承诺维护并深化全面伙伴关系，为亚太地区的稳定与繁荣作出积极贡献。这不仅是一种合作关系，更是国家间在不断变化的世界中携手合作的典范。（完）