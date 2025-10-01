越中媒体交流：AI赋能新闻生产与《广州日报》的经验

在9月底中国广东省广州市的工作访问行程中，越南主流媒体代表团（包括来自越南通讯社、《人民报》、《共产主义杂志》、越南电视台和越南之声广播电台）记者参观了《广州日报》社总部，并通过线上座谈深入探讨该报的国际传播战略和人工智能技术应用。

在推进国际传播战略方面，《广州日报》注重面向东南亚国家开展合作，其中越南是最亲近的邻国之一。同时，《广州日报》也注重与广州各高等院校合作，共同生产内容多样的传播视频，尤其是短视频。

广报积极挖掘广州160万在校大学生和上万留学生资源，与5所在穗重点高校共建校媒“国际传播实战营”，培养青年国际传播人才; 联合组织中外大学生参与广交会、农交会、“广州过年·花城看花”等活动，作为湾区故事、广州故事的亲历者、见证者、讲述者、传播者;联合举办“GuangzhouWow·中外大学生眼中的广州”“中外Z世代·2025中国年”短视频大赛征集活动。

通过在线交流，越南媒体团成员对《广州日报》“媒体-高校国际传播共同体”实践活动、AI在新闻生产中的应用（如“AI音乐库”项目、数字人技术）等领域产生浓厚兴趣。值得一提的是，《广州日报》自研的AI数字人技术引起了越南媒体记者的特别关注。广报AI数字人是基于AI应用领域打造的产品，通过数字人实时驱动算法、声音复刻算法、算力群架构均衡训练模型等自研数字人模型的算法，打造形象声音1:1真实还原的数字人，可满足视频制作中一切需要人的环节，现已在口播类视频中广泛应用。

此次交流活动不仅加深了越南主流媒体记者对中国媒体行业数字化转型和人工智能应用的了解，也为双方在国际传播领域的合作开辟了新的空间。未来，越中媒体有望携手探索更深层次的合作模式，共同推动区域媒体融合与国际传播能力的提升。（完）