据越通社驻中国记者消息，2025年6月3日至5日，由越共中央委员、越南最高人民法院院长黎明智率领的越南最高人民法院高级代表团对中国广东省进行了工作访问。



在访问期间，代表团与广东省高级人民法院、深圳市中级人民法院、深圳国际仲裁中心等单位举行了工作会谈，就司法发展情况及人工智能在审判活动中的应用等方面进行了深入交流与经验分享。



在与广东省高级人民法院的工作会谈上，黎明智强调，此次访问旨在推动落实中共中央总书记、国家主席习近平于2025年4月对越南进行国事访问期间越中两党两国最高领导人达成的共识和《联合声明》内容，其中明确指出司法合作是两国关系的重要支柱之一。此次访问也有助于推动两国最高人民法院关系乃至两国司法系统关系迈上新台阶，为庆祝“越中人文交流年”的系列活动作出切实贡献。

黎明智高度评价近年来越中两国司法机关之间的合作成果，特别是自2018年签署《司法合作协议》以来，双方在中央和地方层级频繁开展高层互访、轮流主办双边司法会议。根据计划，越南将于2025年第四季度主办第二次越中边境省份法院会议。此外，双方在法官及司法干部培训方面的合作也日益深化，卓有成效。越南最高人民法院还积极参加中国主办的多边国际司法论坛与会议。



黎明智希望能够继续借鉴广东省在中国特色司法现代化进程中的改革经验，重点关注信息技术与电子诉讼在法院工作中的应用；破产法等关键法律的系统性改革，以助力经济发展；通过调解、仲裁等机制解决纠纷；设立和运行专门法院，如破产法院、知识产权法院、金融中心法院等；加强司法干部特别是法官的培训等五个关键方面。他还提议加强两国地方法院间的务实合作，尤其是越南各省市人民法院与广东省高级人民法院之间的对接与交流。

广东省高级人民法院副院长万国营对中越司法合作取得积极进展表示赞赏。她指出，两国在司法领域有许多共同点，具备良好的交流与合作基础。双方可以继续分享宝贵经验，促进司法体系共同发展。她也表达了希望未来双方司法机关进一步加强交流与合作的愿望。



此外，越南最高人民法院代表团还实地考察了南山区法治文化博物馆、深圳改革开放博物馆、深圳破产法院以及前海法院等地。（完）