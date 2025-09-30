新闻
越中企业合作向越南南方市场供应160万头生猪
尽管越南畜牧业发展较快，但每年仍需大量进口肉类。仅2025年前7个月，进口肉类及肉制品就达53.48万吨，进口额超过10亿美元，同比增加11%。这凸显了提升国内养殖能力、保障粮食食品安全和减少进口依赖的迫切需求。
越南资源与环境部副部长冯德进强调，高科技养殖合作有助于防控疫情、稳定供应，符合行业发展方向。该项目的实施将成为提升国内畜牧业质量的重要动力。
BAF农业股份公司总经理裴香江表示，楼房养猪模式在防疫与生物安全方面具有突出优势，采用多层设计及现代化消毒、除臭系统，有效阻断非洲猪瘟等病毒传播。该项目还运用循环经济模式，回收水源、将废弃物制成有机肥，从根本上缓解环境问题。
牧原集团代表指出，凭借其在中国的养殖经验和技术应用优势，项目将实现土地利用率提高4至7倍，减少20%至30%劳动力，降低物流与饲料损耗，从而提升肉品质量并降低价格。
按计划，2027年底，首批近2万头商品猪将投放南方市场，及时满足消费需求并稳定猪肉价格。2025年，在疫情的压力下，BAF越南仍保障市场供应约80万头生猪，其中胡志明市每月供应800到1000头。（完）