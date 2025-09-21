新闻
超强台风“桦加沙”转向西偏西北方向并持续增强
到9月23日7时，台风将进入东北部海域，最大风力达16–17级，阵风超过17级，以每小时15–20公里的西偏西北向移动，并进入东海。北部东海海域受台风影响，灾害风险等级为4级。
9月24日7时，台风位于中国广东沿海海域，最大风力15级，阵风超过17级，移动速度加快至每小时20–25公里，继续向西偏西北方向推进。东海北部受影响，灾害风险等级维持4级。
在随后的72至120小时内，台风路径将转为以向西偏西南方向为主，移动速度约为每小时20公里，强度逐渐减弱。
国家水文气象预报中心主任梅文谦教授表示，受台风影响，自9月22日起，北部东海东部海域风力将逐渐增强至8–9级，随后进一步升至10–14级，台风中心附近区域风力可达15–17级，阵风超过17级，浪高超过10米，海况极其恶劣。所有在该危险区域作业的船只须高度警惕，可能面临雷暴、狂风和巨浪的严重威胁。
国家水文气象预报中心天气预报部主任阮文享表示，“桦加沙”为强台风级别，有可能成为今年西北地区首个超强台风，其移动路径较为复杂。目前具体影响尚不明确。此外，当前北部地区有冷空气活动，也可能对台风路径产生影响，需持续密切关注。 （完）