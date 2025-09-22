新闻
超强台风桦加沙距菲律宾吕松岛约140公里
到9月25日13时，台风位于广宁—宁平海域，中心附近最大风力12–13级，阵风16级；以每小时约20公里的速度向西偏西南方向移动并逐渐减弱。
受台风影响，东海北部海域风力逐渐增强至8–9级，随后增至10–14级，台风中心经过的附近海域风力达15–17级，阵风超过17级，海浪高达10米；海域海况恶劣。
国家气象水文预报中心预测，这是一场强度极大的台风，其强风影响范围非常广。特别需要防范在台风直接影响前可能发生的雷暴和龙卷风。根据预报机构，台风桦加沙可能将直接影响到越南北部和北中部沿海省份。
为应对超强台风桦加沙，确保人民生命安全、减少财产损失，尤其是对船只及沿海、近海活动的影响，政府总理要求：国防部、公安部、农业与环境部、建设部、工贸部、科技部、教育培训部、卫生部各部长，以及广义省以北各省市党委书记、人民委员会主席不得麻痹大意，必须组织监测、掌握台风动态和本地情况；集中领导、指挥，审查和更新预案，随时以最坚决的态度、最高级别的准备展开应对措施，提前设想最不利情况，确保人民安全，最大限度减少国家和人民财产损失，杜绝被动、措手不及。
从广宁到广义的沿海各省、市，特别是广宁、海防、兴安、宁平、清化、乂安、河静、广治和顺化等省市应暂停一切不必要的会议，动员整个政治体系，全力以赴，集中领导、指导、督促落实应对超强台风桦加沙的各项工作。 各省、市要尽早落实海上、岛屿、沿海及内陆的防台措施，其中要特别注重主动加固房屋、基础设施工程和海堤，最大限度减少损失，尤其要保护好沿海地区的农业生产。（完）