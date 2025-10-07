谅山省初步查明北溪水电站大坝决口原因 民众被转移到安全地带

10月7日下午，谅山省新进乡人民委员会就北溪1号水电站大坝发生决口事故的最新情况作出通报。该事故发生在11号台风“麦德姆”过境期间。

新进乡人民委员会副主席阮孟俊透露，10月6日至7日，受11号台风影响，当地持续强降雨，部分时段雨势极大。监测数据显示，北溪水电站7日上午9时入库流量和下泄流量均为每秒1181立方米；至中午12时，流量上升至每秒1562立方米。13时30分左右，大坝发生决口。

北溪1号水电站位于新进乡北溪村，装机容量2.4兆瓦，汇水面积325平方公里，库容约157.2万立方米。此次决口段长约4至5米，深度为3至4米。

初步判断，事故原因为持续强降雨导致水位急剧上涨，入库流量高达每秒1572立方米，冲毁进水口部分混凝土结构，造成中央控制室倒塌及设备损毁。目前未接到人员伤亡报告，财产损失仍在统计中。

谅山省领导及各职能部门正赶赴现场指挥应急处置。新进乡民防指挥部已通过电话、Zalo等渠道，向北溪水电站周边及下游的失溪、庄定、抗战、国越等乡村发布紧急疏散通知，要求居民迅速撤离危险区域。

公安、军队、民兵、医疗及救援力量已进入待命状态，随时准备开展搜救和转移工作。目前，因3B号国道多处被淹及交通中断，救援面临较大困难。

新进乡方面确认，北溪水电站大坝于7日13时35分左右出现裂口，且存在继续扩大的风险。地方政府与职能部门已组织下游全部居民紧急撤离。

据了解，当天早晨有关部门检查发现大坝存在裂缝及溃坝风险后，立即通知群众，并配合地方政府将下游4个村庄、约200至300户居民安全转移。

北溪水电站为小型水电站，库容约300万至400万立方米。大坝决口后，洪水叠加持续强降雨可能导致周边乡村出现积涝，但预计不会引发山洪或泥石流。目前，新进乡及邻近的失溪、庄定等地因连日强降雨已出现多处积水，救援人员正全力赶往事故现场。（完）