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解除IUU“黄牌”警告：茶荣省多措并举严厉打击非法捕捞行为
具体的是，农业与农村发展厅切实做好渔船管理，全面核查渔船登记、检验情况，管好在省外作业的渔船、未安装渔船船舶监测系统（VMS）的渔船等。
省边防部队严格监视进出港渔船，将渔船数据全面更新至国家渔业数据库（VNFishbase），严格处理不合格渔船，特别是不符合VMS规定的渔船，确保全部渔船停靠指定港口，对当地开发的全部水产品进行监督检查。
茶荣省农业与农村发展厅副厅长陈文勇表示，该厅现完成了全省渔船数量统计工作，确保全部渔船都做好登记、检验并具有捕鱼许可证，按规定安装渔船监视系统，将全部渔船数据更新至国家渔业数据库，严格遵守水产品确认、认证和追溯规定。
目前，茶荣省全省注册渔船879艘，其中，船长15米以上的渔船272艘。截至2023年8月，该省为按规定必须安装渔船船舶监测系统的全部247艘渔船进行安装该系统。
茶荣省水产分局实行全天候24小时值班制，对在海上作业的当地渔船进行监督，确保渔船做好捕捞日志制度，通过VMS及时发现IUU捕捞行为并进行处理。目前，该省的定安渔港被指定为出口海鲜认证机构。
沿海县龙永边防哨所副所长黎德英少校表示，该哨所经常开展宣传活动，提高渔民守法意识，了解可自由捕捞的海域、捕捞时需要注意事项，禁止在国外海域非法捕捞。正因如此，从年初至今，龙永乡没有出现任何渔船违法捕捞现象，为全省打击IUU捕捞做出积极贡献。（完）