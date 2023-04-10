西北地区八省与九龙江三角洲加强旅游合作

4月9日，西北地区8省扩大合作小组在芹苴市举行旅游推广活动，旨在促进西北地区和九龙江三角洲各省市之间的旅游对接。这是2023年西北文化旅游周框架内的重点活动之一。

西北地区8省份为和平省、山萝省、奠边省、莱州省、老街省、安沛省、河江省和富寿省。这是旅游潜力巨大、 自然景物雄伟壮阔、文化特色独具一格、历史辉煌的地区。

西北地区有着极强的吸引力，拥有印度支那屋脊——番西邦峰、云中之镇—沙坝镇、木江界梯田国家特别名胜区、梅州谷、木州高原等旅游景点。

除了壮丽的自然景观之外，少数民族的传统文化也是这里旅游资源的一大亮点。鸡肉、烤溪鱼、凉拌水牛皮、烟熏水牛肉等是西北地区的特色菜肴。此外，与民族建国卫国事业息息相关的文化特色与辉煌历史也值得前来探索。

基于地理位置、自然风景、独特文化等方面的优势，西北地区8省希望与九龙江三角洲各地联合打造出生态旅游、信仰旅游等各种旅游类型的独特产品。

芹苴市人民委员会副主席阮实现透露，九龙江三角洲共有13个省市，这里生物多样性极为丰富，包括原始森林、生物圈保护区、国家公园、自然保护区、湿地、山丘、森林、河流、溪流、海洋和岛屿等。九龙江三角洲不仅是国家重点粮食、水果产区和水产养殖捕捞区，而且也是越南七个旅游重点区之一。

九龙江三角洲风俗习惯历史悠久，文化历史遗迹诸多、民间艺术和美食丰富，在此基础上形成了诸多具有浓郁地方特色的旅游产品，吸引大量国内外游客前来观光旅游。

九龙江三角洲各省市希望与西北地区携手打造新旅游产品，为游客带来更多的体验。

2022年，芹苴市接待游客量超过510万人次，同比增长142%，超额完成全年计划的128%。旅游住宿接待单位接待游客250万人次，同比增长179%，超额完成既定计划的125%，旅游收入超过4.1万亿越盾，同比翻了一番，对全市发展做出积极贡献。（完）