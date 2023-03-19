蔬果出口：来自十亿多人口市场的潜力

对华蔬果出口潜力有待挖掘



受中国清零政策的严重影响，G.C食品股份公司自2019年以来暂停了对十亿多人口市场的出口活动。中国重新开放后，该公司立即计划将芦荟产品重回这个充满潜力市场。



G.C食品股份公司副总经理阮叶法表示，该公司一向将中国视为潜力巨大的市场之一。今年，G.C将重新开展促进贸易活动，特别是可能会参加6月份举行的博览会，以重新开发其客源。阮叶法先生希望“预计今年中国市场将带来10%以上的营业收入”。



蔬果是为数不多的可以在今年头几个月之后保持出口增长的商品类之一。农业与农村发展部数据显示，2023年前两个月，蔬果出口额达5.92亿美元，比2022年同期增长近18%。其中，中国是越南农产品的主要出口市场，占越南农产品出口总额的57.5%。中国对越南榴莲等部分果蔬产品的敞开大门将有助于显着改善蔬果出口市场。



在全球通货膨胀和订单下降的背景下，蔬果是为数不多自年初实现增长的主要农产品之一，而其他大多数主力出口商品类都下降。其中，今年前几个月，中国继续是越南最大的蔬果消费市场，占比达57%，其次是美国、日本和韩国。



据工贸部统计，近年来，中国一直是越南水果最大的出口市场。其中，荔枝出口量占对外出口总量的90%，火龙果占80%以上。特别是木薯及木薯制品，中国是最大的市场（占91.47%），橡胶占71.91%。



越南蔬果协会主席阮青平在分享在中国蔬果产品的潜力时表示，从1月8日起，中国全面开放边境，为两国之间的贸易、商业和出行创造便利条件。那是越南水蔬出口继续复苏和增长的机会。



阮青平先生透露：“据越南蔬果协会的消息，目前，中国已经派出多个代表团前往越南了解情况，甚至对非常大的订单提出要求，比如榴莲订单。这是未来蔬果出口的巨大潜力。”



对华蔬果出口额可破40亿美元大关



专家表示，在全球通货膨胀的背景下，得益于需求爆发、地理位置接近、物流成本和风险低于其他市场，2023年中国将成为越南农产品最具潜力的目的地。预计2023年越南蔬果出口额将到40亿美元，比去年增长20%。如果实现榴莲出口额达10亿美元以上的目标，这一增长是完全可行的。

为抓住这一机遇，自2022年底，Vina T&T股份公司与新华集团（中国香港）举行战略合作协议签字仪式，通过正贸渠道对华出口越南榴莲。



双方的目标是，到2023年，对华鲜榴莲出口量将达4500个集装箱（9万吨）。双方共同打造满足中国市场正贸进口要求的榴莲种植区，同时承诺出口价格比市场价格高出5000越盾/公斤。



机遇是有的，但在中国对产品质量要求越来越高的情况下，输华蔬果预计将面临诸多困难。芒街国际边境口岸管理委员会主任陈氏碧玉为企业分享了诀窍时说，目前，农水产品的通关活动在芒街所有边境口岸和开口处实施，参与进出口活动的产品种类企业和数量具有增长的前景。



为促进越南农水产品出口到中国市场，芒街国际边境口岸管理委员会建议企业需要在生产经营思路、管理和规划方式上进行更有力改革。要着力开发和充分利用数字技术、信息技术，充分发挥电子商务交易平台的优势，加大产品推广力度。



据工贸部进出口局称，Covid-19大流行表明，新鲜易腐食品的供应链仅适合国内消费，而加工食品可以长期保存，因此更好地满足国际消费者的需求。到2025年，世界加工蔬果市场预计将达约3920亿美元。



因此，进出口局建议企业注重加工产品市场份额，因为这是市场在未来一段时间的趋势，包括中国市场。尤其是在当前背景下，企业要坚持地保住市场，要确保食品质量安全，因为这是保住市场的重要因素。



预计到2023年，加工蔬果仍将是增长潜力巨大的行业。朝着加工方向发展蔬果产业不仅有利于控制成本，而且与新鲜果蔬价格相比，商品价值可提高两三倍。另一方面，将蔬果引入深加工有助于增加保管时间，缓解供应过剩的状况。（完）