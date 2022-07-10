著名的旅游专网评选到访会安时不可错过的体验





下面是The Travel评选



一、骑自行车穿街走巷



自行车是游览会安最便捷的交通工具，尤其是在古镇中心地区。 一个特别之处是几乎所有度假村或酒店等住宿场所都有自行车供客人免费使用。 若只在会安逗留几个小时，游客也可轻而易举地租用自行车。



自行车骑游路线是游客探索绵延千里的稻田、呼吸当地新鲜空气的良好机会。 作者昆特·奥玛（Quinter Auma ）在文章开头写道，“会安虽然小，但在十八世纪曾经是一个繁忙的港口。直到现在，此地仍然完美地保留其独特的建筑，以及拥有能让所有人惊讶的街头小吃。”下面是The Travel评选 游客 到访会安时不可错过的体验。一、骑自行车穿街走巷自行车是游览会安最便捷的交通工具，尤其是在古镇中心地区。 一个特别之处是几乎所有度假村或酒店等住宿场所都有自行车供客人免费使用。 若只在会安逗留几个小时，游客也可轻而易举地租用自行车。自行车骑游路线是游客探索绵延千里的稻田、呼吸当地新鲜空气的良好机会。

只须花出几万越盾，游客既可以坐船欣赏沿岸美景，又可以放虽然设计简单但由古镇艺人灵巧之手做出来且具有浓郁地方文化特色的花灯。



