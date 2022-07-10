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著名的旅游专网评选到访会安时不可错过的体验
作者昆特·奥玛（Quinter Auma ）在文章开头写道，“会安虽然小，但在十八世纪曾经是一个繁忙的港口。直到现在，此地仍然完美地保留其独特的建筑，以及拥有能让所有人惊讶的街头小吃。”
下面是The Travel评选游客到访会安时不可错过的体验。
一、骑自行车穿街走巷
自行车是游览会安最便捷的交通工具，尤其是在古镇中心地区。 一个特别之处是几乎所有度假村或酒店等住宿场所都有自行车供客人免费使用。 若只在会安逗留几个小时，游客也可轻而易举地租用自行车。
自行车骑游路线是游客探索绵延千里的稻田、呼吸当地新鲜空气的良好机会。
下面是The Travel评选游客到访会安时不可错过的体验。
一、骑自行车穿街走巷
自行车是游览会安最便捷的交通工具，尤其是在古镇中心地区。 一个特别之处是几乎所有度假村或酒店等住宿场所都有自行车供客人免费使用。 若只在会安逗留几个小时，游客也可轻而易举地租用自行车。
自行车骑游路线是游客探索绵延千里的稻田、呼吸当地新鲜空气的良好机会。
二、品尝当地美食
游客可在会安各个角落里轻而易举地找到许多路边摊。 菜品种类繁多，从面包、鸡饭、煎饼、广南面、高楼面、豆腐花等，不仅吸引四面八方的游客，还吸引了大量的当地人民。
此外，会安也不乏热闹的餐厅和酒吧，为外国客人提供丰富的菜单和许多备受游客欢迎的现场音乐或按摩等活动。
三、 将花灯放在河上
寓意祈求平安、幸福、好运的放花灯是许多游客到访会安时选择的活动。古老的会安在灯光下闪闪发光的形象深深地印在了许多人的脑海中。
游客可在会安各个角落里轻而易举地找到许多路边摊。 菜品种类繁多，从面包、鸡饭、煎饼、广南面、高楼面、豆腐花等，不仅吸引四面八方的游客，还吸引了大量的当地人民。
此外，会安也不乏热闹的餐厅和酒吧，为外国客人提供丰富的菜单和许多备受游客欢迎的现场音乐或按摩等活动。
三、 将花灯放在河上
寓意祈求平安、幸福、好运的放花灯是许多游客到访会安时选择的活动。古老的会安在灯光下闪闪发光的形象深深地印在了许多人的脑海中。
只须花出几万越盾，游客既可以坐船欣赏沿岸美景，又可以放虽然设计简单但由古镇艺人灵巧之手做出来且具有浓郁地方文化特色的花灯。
四、在民生集市购物
没有一种体验可以像逛当地市场一样清晰地感受到当地人的生活。 坐落在秋盆河畔的会安的中心集市上总是熙熙攘攘挤满了买卖东西的人。 在这里，游客可以实惠的价格买到从新鲜蔬菜到手工艺品或裁缝服务等各种商品。
甚至《福布斯》杂志也曾因独特而专业的服务而盛赞了一家快取裁缝店。
五、参观古老寺庙
在十六至 十七世纪，会安是世界上从亚洲到欧洲、从西方到东方多种文化交汇深度最大之地。 这就是会安拥有许多建筑风格极为独特的寺庙和神社的原因所在。 因此，寺庙是会安古镇备受游客喜爱的目的地之一。
六、夜游会安古镇
来到会安时，逛街是一项极为有趣的活动。闪耀的灯光和不断变化的色彩营造出一幅精美的彩色图片，吸引着四面八方的游客前来旅游赏景，静谧惬意的古镇将会让游客心灵更加宁静祥和。
七、在安旁海边游泳
会安不仅拥有充满怀旧感的街道，还有蓝色海滩、静谧又清新的美景。除了著名的大门海滩之外，安旁海滩就像一颗隐藏在广南中心的宝石一样。 尤其是 2011 年，该海滩被美国有线电视新闻网（CNN GO）评为世界上最美丽的海滩之一。（完）
没有一种体验可以像逛当地市场一样清晰地感受到当地人的生活。 坐落在秋盆河畔的会安的中心集市上总是熙熙攘攘挤满了买卖东西的人。 在这里，游客可以实惠的价格买到从新鲜蔬菜到手工艺品或裁缝服务等各种商品。
甚至《福布斯》杂志也曾因独特而专业的服务而盛赞了一家快取裁缝店。
五、参观古老寺庙
在十六至 十七世纪，会安是世界上从亚洲到欧洲、从西方到东方多种文化交汇深度最大之地。 这就是会安拥有许多建筑风格极为独特的寺庙和神社的原因所在。 因此，寺庙是会安古镇备受游客喜爱的目的地之一。
六、夜游会安古镇
来到会安时，逛街是一项极为有趣的活动。闪耀的灯光和不断变化的色彩营造出一幅精美的彩色图片，吸引着四面八方的游客前来旅游赏景，静谧惬意的古镇将会让游客心灵更加宁静祥和。
七、在安旁海边游泳
会安不仅拥有充满怀旧感的街道，还有蓝色海滩、静谧又清新的美景。除了著名的大门海滩之外，安旁海滩就像一颗隐藏在广南中心的宝石一样。 尤其是 2011 年，该海滩被美国有线电视新闻网（CNN GO）评为世界上最美丽的海滩之一。（完）