落实第57号决议：培育人才 推动越南区块链走向世界

8月23日，越南区块链人才大赛（VietChain Talents 2025）总决赛在河内举行，这是迄今为止越南区块链领域最具规模的赛事。该活动由政府密码委员会、越南区块链与数字资产协会及1Matrix公司联合主办。

大赛启动三个月以来，吸引了超过3亿人次关注及超过1000名青年程序员参赛。

政府密码委员会密码技术学院院长黄文识大校表示，参赛项目不仅聚焦金融领域，还延伸至医疗、教育及多种社区服务，充分展现区块链作为技术基础设施服务可持续发展的潜力。

进入总决赛的16个项目由来自国内外的24名专家评审。经过现场辩论比拼，4个项目脱颖而出获各主题一等奖。

具体的是，KMASC团队的“国家文凭证书管理平台”荣获“区块链Layer 1”主题一等奖，奖金10亿越盾（折合人民币27.78万元）。其余三项每项奖金5亿越盾，分别是FidaTech团队的“VEXTOR”（数字资产集中交易所）、Web3 TraceHub团队的“Web3 TraceHub”及AnyAxis Labs x Decentrio Labs团队的“ZK-Portal”。

另外，组委会还颁发“社区印记”特别奖，给予在赛事过程中最受社区喜爱和支持。MSB Trustchain团队获得此奖。

政府密码委员会副主任胡文香少将表示，本届大赛体现了国家、企业、社会组织及行业协会等多方合作的价值，其中参赛选手是核心与动力。这是落实中央政治局关于推动科技创新与国家数字化转型取得突破的第57号决议的具体举措，为建设人才队伍、助推国家快速可持续发展注入动力。（完）