莱州省—西北地区吸引游客的目的地

莱州是越南西北的一个山区省份，北与中国云南省接壤。莱州省旅游潜力丰富，风景秀丽，旅游景点众多，十分吸引游客。

大自然赋予莱州无数壮丽的景观，如普桑卡普（PuSamcap）洞、嘉扣（Gia Khâu）洞、缝发（Phiêng Phát）温泉。全省名胜古迹共25处，其中5处被公认为国家级名胜古迹。

莱州省文化体育旅游局副局长陈光抗表示：“莱州省有山路弯道、梯田、水电站，尤其是越南十座最高山峰中六座在莱州省。在这些山上，原始森林、植物、溪流、瀑布，尤其是古老的茶林和杜鹃林得以保存。我们的定位是开发自然资源，发展探险旅游、登山运动。目前，我们在三堂县思透寨村举办了一年一度的滑翔伞比赛，在长期计划中，我们将成立莱州滑翔伞俱乐部，培训莱州当地人成为滑翔伞飞行员，为游客欣赏莱州山峰服务。”

普桑卡普洞是风景秀丽的洞穴之一，被誉为“西北第一洞”。这个洞穴有神奇、五颜六色、形状奇特的钟乳石，一定会让游客赞叹不已。

作情瀑布发源于雄伟的黄连山山脉，高度超过100m，垂直落下。远远望去，作情瀑布就像一条柔软的白色丝带，在绿色的山野森林中垂落。参观这里，游客还可以听当地人讲述有关这个瀑布动人的爱情传说。

乌贵胡山坡长约50公里，连接老街和莱州两省。乌贵胡被称为越南西北地区最长、最危险、最雄伟的“四大山峰”之一（包括：乌贵胡、发丁(Pha Din)、丘坡（Khau Phạ）、马皮凉（Ma Pi Leng））。云龙玻璃桥旅游区位于乌贵胡山坡顶端，是一座规模宏大、独具特色的旅游娱乐综合体。河内游客阮博男分享说：“我来过莱州省，但这是第一次到乌贵胡。这里自然美景非常雄伟，迷人。我参观了云龙玻璃桥，然后到乌贵胡天门旅游区。这里风景优美,令人印象深刻，我有机会一定再来。”

莱州省共有11个社区旅游村，其中5个规划到2025年成为全国社区旅游村典范，包括莱州市三趟村（San Thàng）、风土县辛溪湖（Sin Suối Hồ）村和黄飞（Vàng Pheo）村, 三塘县昏村（Hon）和思透寨村（Sì Thâu Chải）。特别是思透寨村正努力建设成为东盟（ASEAN）示范旅游村。风土县人民委员会副主席梅氏红森说：“2019年，辛溪湖社区旅游村被公认为全国四个典型旅游村之一。辛溪湖村是唯一达到三星级“一乡一品”旅游产品标准的旅游村。来到辛溪湖，除了体验文化旅游外，游客还可探险大自然，如攀登爱心瀑布，攀登白木梁子峰。这是这里最美丽雄伟壮观的山峰。”

莱州越来越为国内外游客所熟悉。这是一片文化多元、节日庆典多样、美食丰富和自然风光壮丽的土地。（来源：《越南之声新闻网》）