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范明政：干好眼前事，谋划长远福 全力推动旅游业快速复苏和发展

3月15日，越南政府总理范明政主持召开题为“快速复苏 加速发展”的2023年全国旅游发展工作会议。
会议以线上线下相结合方式举行。主会场设在政府驻地，分会场设在全国63个省市。

范明政表示，此次会议是为贯彻落实越共中央政治局于2017年1月16日颁布的有关促进旅游业发展成为经济支柱产业的第8号决议（08-NQ/TW）召开的第三次全国旅游发展工作会议。

近年来，越南旅游业遭受新冠肺炎疫情沉重打击，但在各级政府和企业界的共同努力下，2022年，越南旅游业逐渐复苏。

范明政指出，各国正逐步解除各项防疫措施，给越南旅游业带来许多机遇，但同时也会带来激烈的竞争等挑战。因此，为促进旅游业发展成为经济支柱产业，既要干好眼前事，又要谋划长远福，推动旅游业快速复苏和发展。

范明政要求与会代表深入分析讨论旅游业的发展形势、所面临的机遇和挑战，所积累的经验教训，进而找出有力措施，努力实现2023年接待游客1.1亿人次，其中国际游客800万人次，旅游总收入650万亿越盾等目标。

范明政建议各位代表就旅游基础设施发展政策、旅游刺激计划、环境卫生问题、文化与旅游融合发展、签证政策等问题建言献策，为旅游业发展创造突破口。

范明政指出，促进旅游业快速可持续发展，人人有责。应发起一场运动，建设一个绿色、清洁、美丽的国家，以实现经济、社会和旅游业快速、可持续发展。

据文体旅游部的报告，疫情爆发前，越南接待国际游客年均增长22.7%，2019年达1800万人次，据世界旅游组织（UNWTO），这是世界上最高的增长水平。2019年越南接待国内游客达8500万人次，年均增长10.5%。旅游业对全国GDP的贡献率高达9.2%，为国家扶贫济困、保障和改善民生、弘扬文化价值、保护环境等方面做出了重要贡献。
越南旅游业竞争力不断提升，2019年在140个国家和地区中排名第63，2021年在117个国家和地区中排名第52。越南是旅游业增长率最高的三个国家之一。

2020年，由于受疫情影响，全国接待国际游客仅为370万人次，国内游客5600万人次，比2019年下降34%，旅游收入为312.2万亿越盾，比2019年下降57.8%。

2022年全国接待国内游客超过1亿人次，旅游收入达到495万亿越盾，其中国际游客350万人次（较2019年下降80%）等。（完）
 

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越通社为 越南革命摄影业发展添砖加瓦

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1953年3月15日，胡志明主席在太原省定化县越北战区签署成立越南电影和摄影国营企业的决定。从此，3月15日被选为越南革命摄影的传统日。历经70年发展，越南摄影业已不断发展成长，在越南革命史上留下深深烙印。在此征程中，越通社的摄影记者以出色的业绩为越南摄影业的发展添砖加瓦。
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