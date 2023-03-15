范明政：干好眼前事，谋划长远福 全力推动旅游业快速复苏和发展

会议以线上线下相结合方式举行。主会场设在政府驻地，分会场设在全国63个省市。



范明政表示，此次会议是为贯彻落实越共中央政治局于2017年1月16日颁布的有关促进旅游业发展成为经济支柱产业的第8号决议（08-NQ/TW）召开的第三次全国旅游发展工作会议。



近年来，越南旅游业遭受新冠肺炎疫情沉重打击，但在各级政府和企业界的共同努力下，2022年，越南旅游业逐渐复苏。



范明政指出，各国正逐步解除各项防疫措施，给越南旅游业带来许多机遇，但同时也会带来激烈的竞争等挑战。因此，为促进旅游业发展成为经济支柱产业，既要干好眼前事，又要谋划长远福，推动旅游业快速复苏和发展。



范明政要求与会代表深入分析讨论旅游业的发展形势、所面临的机遇和挑战，所积累的经验教训，进而找出有力措施，努力实现2023年接待游客1.1亿人次，其中国际游客800万人次，旅游总收入650万亿越盾等目标。



范明政建议各位代表就旅游基础设施发展政策、旅游刺激计划、环境卫生问题、文化与旅游融合发展、签证政策等问题建言献策，为旅游业发展创造突破口。



范明政指出，促进旅游业快速可持续发展，人人有责。应发起一场运动，建设一个绿色、清洁、美丽的国家，以实现经济、社会和旅游业快速、可持续发展。



据文体旅游部的报告，疫情爆发前，越南接待国际游客年均增长22.7%，2019年达1800万人次，据世界旅游组织（UNWTO），这是世界上最高的增长水平。2019年越南接待国内游客达8500万人次，年均增长10.5%。旅游业对全国GDP的贡献率高达9.2%，为国家扶贫济困、保障和改善民生、弘扬文化价值、保护环境等方面做出了重要贡献。

越南旅游业竞争力不断提升，2019年在140个国家和地区中排名第63，2021年在117个国家和地区中排名第52。越南是旅游业增长率最高的三个国家之一。



2020年，由于受疫情影响，全国接待国际游客仅为370万人次，国内游客5600万人次，比2019年下降34%，旅游收入为312.2万亿越盾，比2019年下降57.8%。



2022年全国接待国内游客超过1亿人次，旅游收入达到495万亿越盾，其中国际游客350万人次（较2019年下降80%）等。（完）