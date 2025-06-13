范明政：希望卡罗林斯卡医学院继续成为越南卫生领域的首要合作伙伴

在对瑞典王国进行正式访问期间，当地时间6月13日下午，越南政府总理范明政探访了卡罗林斯卡医学院。这是瑞典乃至世界领先的医学教育与研究机构之一。



范明政强调，越南与瑞典在医疗卫生领域已有逾55年的传统合作关系，其中卡罗林斯卡医学院发挥了极为重要的作用。他对瑞典政府和人民长期以来为越南援建多项医疗基础设施，特别是中央儿科医院、越瑞乌翁比医院等具有代表性的项目至今仍在高效运行，充分体现了两国合作的深度与成效表示衷心感谢。



范明政表示，在当前发展阶段，越南把发展科学技术、创新和数字化转型作为突破口，其中医疗卫生是优先领域之一。越南正逐步推进建设智能医院、实施电子健康档案，并将政策重点从单纯治病转向全面健康管理，从计划生育人口政策转向人口可持续发展政策。

在此背景下，范明政希望卡罗林斯卡医学院继续成为越南卫生领域的主要合作伙伴，取得更具实质性、具体化和高效的合作成果。

范明政提出加强以下重点领域合作，包括：通过长期和短期项目培训高质量人力资源；组织实习、学生与专家交流计划以及联合学术论坛；开展医学研究合作，生物医学技术与药品、疫苗生产技术转让;与越南重点医院扩大合作，在治疗、临床研究和卫生系统建设方面开展合作；推动公私合作模式以及与企业的合作。



范明政强调，秉持互利共赢、共同实施、共享成果、共同发展的精神,越南政府承诺为与卡罗林斯卡医学院在双边和多边框架下拓展和高效落实各项合作项目提供最大便利。(完)