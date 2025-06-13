范明政探访瑞典皇家工学院核能安全研究室

据越通社特派记者消息，当地时间6月13日上午，在对瑞典进行正式访问期间，越南政府总理范明政造访瑞典皇家工学院核能安全研究室。



瑞典皇家工学院核能安全研究室代表介绍称，该实验室正在研发新一代核电技术，具备成本更低、安全性更高、燃料可自主保障、部署速度快等优势，且适用于空间受限或偏远地区的建设需求，与越南的实际国情高度契合。



范明政表示，越南始终高度重视并希望推动与瑞典的合作关系不断深化、更加务实高效。在此访期间，双方已建立科技、创新与数字化转型领域的行业战略伙伴关系，其中，和平利用核能是一个富有潜力、值得进一步加强的合作方向。值得一提的是，越南已有多位专家曾在瑞典接受相关培训，为双方深化合作奠定了良好基础。

针对越南未来发展核电的规划，范明政建议瑞典政府及瑞典皇家工学院核能安全研究室支持越南制定和平利用核能领域的法律法规与政策体系；培养和发展人力资源队伍；保障核能安全；制定应急响应计划并开展培训和演练，提高应对突发情况的能力。



范明政提议瑞典皇家工学院核能安全研究室与越南原子能研究所签署合作协议，在科研、经验交流、人员培训等方面开展具体合作。



瑞典皇家工学院核能安全研究室代表表示愿意与越南开展合作，首要任务是协助越南制定关于和平利用核能的规章、标准与技术规范。



瑞典是全球最早利用核能发电的国家之一。上世纪80年代其核电发展达到高峰，全国共运营12座核反应堆，供应约50%的电力需求。（完）