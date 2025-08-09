范明政总理：8月19日前必须完成老街-永安500千伏输电线路项目

8月9日上午，越南政府总理范明政实地检查并督促推进500千伏老街-永安输电线路项目施工进度。



500千伏老街-永安输电线路项目被列为国家重点工程，由越南政府总理直接指定越南电力集团（EVN）作为项目投资主体。该项目总投资规模逾7.41万亿越南盾（约合3.15亿美元），将建设全长229.5公里的高压输电线路，横跨老街和富寿两省共31个乡镇。工程规划建设输电塔基468座，涉及征迁范围覆盖2189户居民，其中需实施搬迁安置213户。



越南电力集团称，项目实施过程中面临许多困难，其中包括天气和地形条件不利；承包商人力在施工强度高、时间紧迫且多工序同步推进的情况下无法满足需求；征地迁移工作尚未完成，部分居民甚至阻挠施工。



范明政表扬了各地方政府和参建单位主动担当、全力以赴完成任务的精神，并建议相关主体继续以高度决心、最大努力和果断行动推动项目进展。

实地考察后，政府总理与各部委、行业领导、越南电力集团、承包商以及老街、富寿两省领导举行工作会议，协调解决困难，力争早日完工。



范明政强调了项目的重要意义，并要求确保在2025年8月19日前高质量完成项目建设。范明政指出，该项目建成后将显著提升国家电网安全稳定运行水平，有效释放西北地区及周边省份水电站的发电输送能力，为区域经济社会发展提供强有力的电力保障。



范明政要求，整个政治系统共同参与，紧急完成征地迁移工作；动员当地力量和社会政治组织支持、鼓励施工现场人员；发挥人民当家作主精神；成立前线指挥部指导项目实施；调动当地分包商；从其他地区调配人力支援项目；组织“三班四倒”、“周末不停工”施工，确保项目按期完成。（完）