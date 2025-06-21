范明政总理：6月30日将举行两级地方政府组织模式正式运行发布会

20日晚，越南政府总理范明政主持召开会议，贯彻落实越共中央政治局、中央书记处和苏林总书记关于两级地方政府组织模式重点任务的指示。

在会上作报告时，与会代表表示，根据越共中央政治局、书记处、苏林总书记和国会关于地方行政单位调整和两级地方政府组织模式的决议、结论和的指示，目前，政府已颁布关于政府和两级地方政府之分级、分权、划定职责的28项法令。

许多地方试点开展了两级地方政府模式，初步取得积极成果。 政府开展了全国培训，开通热线电话，应用人工智能与虚拟助手，向民众提供1800多项在线公共服务，满足基层和民众的要求。

然而，部分部委尚未发布关于分级、分权、划定职责的相关指导文件，部分地方在机构调整、干部安排及补偿安置等方面仍滞后，信息技术基础设施存在不稳定情况。

范明政在发表总结讲话时中高度评价各部委与各团体、政治社会组织以及整个政治体系在履行任务过程中的努力与配合，同时指出由中央政治局和国会所提出有关两级地方政府模式的不足之处。

在此基础上，范明政要求各部长和行业负责人迅速核查与完善分级、分权的相关法律文件，指导行政手续流程，设立常设机构，处理两级政府运行中发生的问题，确保两级地方政府模式顺畅运行。

范明政责成财政部与内务部、司法部协同地方政府审查办公场所、工作条件、干部安排、多余资产处理及离职人员补偿等问题。



他要求各部门和行业编制纸质与电子版办事指南，指导乡级干部办理行政手续，检查信息技术系统，确保两级地方政府及在线公共服务系统运行顺畅。



范明政要求各部委和地方必须严格执行2025年6月19日发布关于实现数字化转型高效同步联通，满足政治体系组织结构重组需求的第02-KH/BCĐ TW号计划。



其中，确保到2025年6月30日前，保障各部委、行业和地方全部行政手续在部级和省级行政手续办理系统上同步统一，与国家公共服务门户系统对接，全面提供至少25项全流程在线公共服务及982项在线公共服务。



范明政相信，在各级政府的坚决指导下，全国将至2025年6月30日举行两级地方政府组织运行的发布会，并自7月1日起在全国正式运行。（完）