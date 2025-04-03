范明政总理：需要制定国际金融中心建设中的特殊、卓越的政策

越南政府总理、在越南建设国际金融中心指导委员会（以下简称指委会）主任范明政4月3日主持召开指委会第一次会议，核查工作任务执行情况，并部署未来任务。



成立后，指导委员会已启动研究工作；与国会各机关协调，制定并发布关于国际金融中心的法律规范文件，以提交国会审议；并制定相关的实施细则和行动计划，推动国际金融中心的建设。



指委会已制定方案框架，征集各部委、行业和地方的意见；举办研讨会，征求咨询专家、国际组织、金融机构、律师事务所、咨询公司、审计公司等的意见，组织考察团前往一些国家学习金融中心发展经验。从而完善相关文件和材料，提交职能机关审议。



胡志明市、岘港市积极主动准备资源，投入发展基础设施建设、配置土地面积和资源，推动与大型潜力投资者和金融机构的合作，以进行政策咨询并加大引资力度。

在会议上做结论时，政府总理范明政认为，建设国际金融中心对越南来说是个复杂且全新的问题。范明政要求指委会及各部委行业密切跟踪越共中央政治局的结论和苏林总书记关于这一问题的指导意见；继续完善相关文件和提案，同时对需要澄清的内容做出进一步解释。



本着上述精神，范明政总理要求制定国际金融中心建设中的特殊、卓越的政策；提出建设符合越南发展形势和条件的国际金融中心模式；制定独立、特殊、独特、卓越、具有竞争力的政策机制；加强公私合作，引进并利用企业和民众的资源；建设先进、现代的金融中心，加强数字化转型等。



政府总理要求明确国际金融中心试点实施的路线图，期限为5年或以上，并考虑建设1-2个符合越南法律规定、国际法律标准的金融中心；确保政策透明、基础设施畅通、智能管理、安全可靠。



政府总理要求阮和平副总理牵头指导在越南建设国际金融中心。（完）