范明政总理：“越南之声”不断传得更高更远，是民族争取独立、自由和幸福的声音

活动上，与会代表聆听越共中央总书记苏林致越南之声成立80周年的贺信。



越南之声广播电台台长杜进士致辞时强调，80年前的1945年9月7日，越南之声首次从河内播音，传递了胡志明主席于1945年9月2日庄严宣读的《独立宣言》，宣告越南民主共和国的诞生，标志着越南国家广播事业的开端。



80年来，越南之声始终与民族历史同行，从抗战到建设和保卫祖国，从艰难岁月发展成为强大的多媒体传媒机构，坚定履行党、国家和人民交付的使命。 越南之声在现代革命新闻事业中确立了先锋地位，助力维护民族特色，使“越南之声”传遍世界，成为战略信息桥梁、人民的论坛和国际文化交流纽带。



进入新阶段，越南之声继续加快转型，引领广播与数字新闻，扩大覆盖范围，发展播客，提高内容质量，成为越南重要的对外传播机构；力争到2045年跻身世界百强传媒机构。



范明政代表党和国家向越南之声授予胡志明勋章（第三次）。他强调，80年来，越南之声不断传得更远、更高，是民族争取独立、自由、幸福的声音；是战斗、信念与和平、友谊的声音；是激励无数越南人历代奋进的力量。



越南政府总理范明政参观了关于《越南之声》电台形成与发展的图片展。图自越通社

在和平、革新、融入和发展时期，越南之声肩负宣传、鼓舞劳动创造、维护党的思想基础、捍卫独立、主权和国家利益的使命，为国家发展成就作出贡献，成为人民的广阔论坛、文化桥梁，提升越南国际地位。



范明政表示，经过80年与民族并肩前行，越南之声不断成长壮大，成为党、国家和人民在思想文化战线上的重要骨干传媒机构，是可信赖的“红色地址”，是党、国家与人民之间的战略信息桥梁，坚决驳斥敌对势力的攻击抹黑论调。



范明政总理要求越南之声继续革新思维与行动，提高工作效率，聚焦落实6项重点任务。其中要明确愿景，制定战略与计划，力争成为地区领先的广播电台，坚持“越南之声”的使命，以听众为中心，以创新为动力，以科技和数字化为基础。



越南之声需注重信息质量与效果，贯彻30字方针： “正统、客观、及时-主动、灵活、创新-同行、尽责、担当-特色、科学、现代-坚决、及时、高效”；紧贴生活脉搏，反映人民心声与愿望。



范明政强调，越南之声要为提升人民精神生活、弘扬民族特色、激发爱国传统和发展抱负作出贡献；传播越南国家与人民形象，推动文化产业与娱乐业发展，加强少数民族语言节目。 同时要加快科技应用、扩大覆盖范围、加强国际合作、培育高素质人力资源，建设廉洁坚强的党组织，提升领导力和战斗力，以满足革命事业和人民日益增长的要求。（完）