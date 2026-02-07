范明政总理：着力成功落实越共十四大决议 推动国家稳步迈入新发展纪元

2月7日上午，越南政府总理范明政在研究、学习和贯彻落实越南共产党第十四次全国代表大会决议全国会议上介绍《落实越南共产党第十四次全国代表大会决议的行动计划》（以下简称“行动计划”）。



既有战略性，又切实可行



范明政指出，行动计划具有突破性意义，旨在抓好十四大决议贯彻落实，维护和平稳定，实现国家快速、可持续发展，牢固捍卫越南社会主义祖国；力争实现经济两位数增长；持续全面改善和提升人民生活水平；着力实现“两个一百年”战略目标；推动国家稳步进入富强、繁荣、文明、幸福的新发展纪元，坚定社会主义道路。



行动计划具有十分重要的意义，是一种创新性的做法，既具有战略性，又切实可行，节约时间，有助于推动十四大决议尽快落到实处，在各领域发挥实效，使人民能够尽早共享十四大成果。 政府总理范明政



确立新的增长模式，实现社会可持续发展



范明政表示，行动计划明确继续健全国家快速可持续发展的体制机制；推动治理模式由侧重管理向促进发展转变，使之真正成为国家竞争优势；将健全体制机制与加强分级放权，实现高效资源分配，提升执行能力，加大检查监督等工作紧密相结合。其中，重点建立相应法律框架，以促进数字经济、绿色经济、金融科技、加密资产、人工智能、电子商务及新技术等领域的发展。

另一方面，行动计划明确以科技、创新和数字化转型为主要动力，重点提升经济体的生产率、质量、效率和竞争力。具体的是，大力推动数字经济、绿色经济、循环经济、共享经济和知识经济发展；提升电子、机械制造、新材料、核能、铁路等基础性、战略性产业的生产能力；提升半导体芯片、人工智能、可再生能源等新兴领域发展水平；建立国际金融中心、自由贸易区、跨境经济区、数据经济区等新型经济模式。

与此同时，全面发展越南文化和人民；着力建设富有浓郁民族特色的越南先进文化；本着民族、科学、大众原则弘扬文化与精神价值，使之成为实现快速可持续发展的基础和内生动力。



关于建设与地区和世界水平接轨的现代国民教育体系，范明政表示，行动计划要求朝着标准化、现代化、民主化、社会化和国际化方向建设国民教育体系；力促教育公平与质量提升等。



关于在科技发展、创新、数字化转型及绿色转型方面实现突破，范明政透露，重点落实中央指导委员会关于实施政治局第57号决议和政府第71号决议的第01号计划，核心是提升国家科技实力；重点发展11类战略性技术；大力推进各级各行业的创新和数字化转型；加大对国家科技、创新及数字化转型基础设施的投入；推动数字经济、数字社会和数字公民发展，在全国范围内建设创新创业生态体系等。



行动计划明确，促进社会可持续发展，保障社会进步与公平正义，切实照顾人民群众生活。



会议场景。图自越通社

体制畅通、基础设施畅达、人才聪慧



范明政指出，行动计划要求在应用科技与数字化转型基础上，有效管理和利用自然资源，保护环境，适应气候变化；筑牢国家安全防线；建设革命化、正规化、精锐化、现代化的人民军队和人民公安力量；大力开展外交工作，深度、全面且高效地融入国际社会等。



行动计划指出，要贯彻“以人为本”、“力量源自人民”的理念，明确人民是祖国发展、建设和捍卫的主体、中心、目标、动力和资源。



继续推进建设和完善民有、民治、民享、越南共产党领导的越南社会主义法治国家。强化建党整党工作，建设廉洁强大之党，提升党的领导能力、执政能力和战斗力等。



范明政透露，除了上述12项主要任务之外，行动计划还提出了6项重点任务和3项战略性突破。本着“体制畅通、基础设施畅达、人才聪慧”的精神，重点制定并落实新时代法律体系完善战略，构建开放、公开、透明的法律体系，完善三级政府模式，培养高素质人力资源，满足各领域、各产业突破性发展的要求。



范明政要求整个政治体系中各级各部门、各地方、各机关和单位以最强决心、最严举措、最大努力确保行动计划落地落实并取得实效。（完）