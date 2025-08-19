范明政总理：特别的氛围，昂扬的气势，不懈的努力，铸就非凡的成就

国庆80周年250项献礼工程项目8月19日上午一齐开竣工，投资总额超过1280万亿越盾。越南政府总理范明政在活动上发言时表示相信，该活动将为越南实现两位数增长创造新气势、新动力。按计划2025年12月19日，全国其他系列工程项目将一齐开竣工。



该项目由政府总理亲自指导，建设部牵头组织；以视频形式举行，在全国34个省、市设立80个分会场。越共中央总书记苏林，政府总理范明政，前政府总理阮晋勇，前书记处常务书记黎鸿英，以及河内市委书记裴氏明怀等在位于河内市东英县的国家会展中心主会场出席活动。



发展战略性基础设施，疏通一切资源以促进发展

在这些项目中，129个项目使用国家预算，总投资额为478万亿越盾（占37%）；另有121个工程项目使用其他资金来源，总投资额为802万亿越盾（占63%）。其中，外商直接投资（FDI）项目有5个，总投资额约54万亿越盾。



其中最典型的是Vingroup集团在河内市东英乡建设的国家会展中心（东南亚最大的会展中心，位列世界前十，仅用10个月即建成），开启在越南建设国际金融中心的起点工程--胡志明市西贡滨海大厦项目，沥庙（Rạch Miễu）桥项目、Viettel研发中心、金瓯-坦㙁高速公路、岘港市贸易服务和游乐公园、乂安省肿瘤医院等项目。



特别的是，全国22个保障性住房一齐开工，有助于尽早解决低收入人群和工业园区工人的住房问题。这将为实现政府提出到2030年在全国范围内完成至少100万套保障性住房的目标提供强有力的推动。全国共同参与消除危旧房运动，已完成逾33.4万套住房，成为“特别国家工程”，比既定目标提前5年实现。



在活动上发表讲话时，越南政府总理范明政强调，距今80年，在党和敬爱的胡志明主席英明的领导下，我国人民创造了具有历史意义的八月革命——这是20世纪越南民族最“辉煌的战功”之一，也是民族的伟大胜利，一切权力归人民。



政府总理范明政表示，目前我们正在努力加快速度、实现跨越，以更快、更大胆的步伐，圆满完成党的十三大决议和2021—2025年五年经济社会发展计划所提出的目标，坚定决心实现两个百年战略目标。



在此背景下，政府和政府总理集中指导各部委、行业和地方，同步、有力、高效地落实多项具有历史性和战略性的决策，以推动国家快速而可持续发展，其中包括发展战略性基础设施，疏通一切资源，促进国家发展。

一系列国家公路干线和高速公路相继建成，一批重大项目落地实施，许多具有国际水准的工程、工业区、城市区以及医疗、教育、社会基础设施得到投资与建设。我们正努力奋斗，力争到2025年底，全国高速公路通车里程不少于3000公里；沿海公路1000公里；基本建成隆成国际机场和内排国际机场T2航站楼；完成至少10万套保障性住房；开工建设高速铁路，逐步完善城市轨道交通系统等。这些都是越南在新阶段大力发展基础设施的重要前提和坚实基础。

助力扭转局面，实现发展新阶段的转变



这次集中竣工、开工的一批具有重大规模、技术含量复杂、在经济社会发展中发挥极其重要作用并吸引众多民营企业积极参与的250项工程项目中，政府总理范明政感谢越共中央的领导和指示，特别是以已故总书记阮富仲和现任总书记苏林为首的政治局、书记处的经常性、直接性领导；对整个政治体系的共同参与以及人民群众、企业界的支持和积极投入，以及国际朋友的合作与帮助表示感谢。



政府总理指出，此次开竣工的工程项目具有重要战略意义，在“扭转局面、实现转型”国家战略性基础设施方面发挥着关键作用。这些工程、项目有助于将党、国家在建设配套、现代化战略性基础设施方面的愿景与主张变为现实，开创新的发展空间，实现经济和区域互联互通的突破，营造良好的投资和营商环境，提升土地价值，创造就业和生计，激发人民活力，为推动国家发展注入强劲动力。



政府总理范明政希望，每一项工程都将继续成为拼图的一块，丰富和辉映“独立–自由–和平–统一–融入–强盛–繁荣–文明–昌盛”的越南民族的宏伟画卷。范明政同时希望越南将涌现更多新的国家标志性工程，并创造更多文化–社会的创新空间，让人民共享成果。

各地方要最大限度发挥项目优势，用于投资规划、发展新的空间和基础设施，以推动本地经济社会发展；同时继续关心和照顾人民生活。

范明政要求各级地方政府、投资方、承包商及相关单位集中力量破解项目推进中的法律障碍，加快设备、人力和资源投入，尽快完成必要行政审批手续，推动项目迅速开工建设，力争超额完成既定进度目标，确保工程早日竣工投用。

范明政表示，各级、各部门要深化行政体制改革，进一步推进权力下放和分级管理，优化资源配置机制，切实落实“属地管理,分级负责”原则。各级部门要着力破除体制机制障碍，大幅精简行政审批流程，切实提升便民利企服务水平。要严格执行"六明确"工作要求：明确责任主体、明确工作任务、明确时间节点、明确职责分工、明确预期成果、明确权限范围；确保实现"三便利"目标：便于监督检查、便于跟踪督办、便于考核评估。

范明政强调，项目实施必须坚持"三有利于"原则：有利于国家发展、有利于民生改善、有利于企业效益。同时要做到"两个杜绝"：杜绝腐败现象、杜绝浪费，确保资金使用规范高效。

范明政要求，各级干部要发扬"思想通、决心大、行动快、成效实"的工作作风，确保各项工作落实到位。对推进中遇到的困难和问题，要及时报告、及时解决。

范明政号召全国上下发扬革命精神，加快推进高速铁路、核电站、科技中心等重大工程建设，确保在2025年12月19日前完成一批重点项目，向党的十四大献礼。

范明政宣布全国同步举行了250个重点项目的集中开工和竣工仪式。

范明政相信，只要全国上下保持昂扬斗志、付出非凡努力，就一定能创造非凡成就——建成一批具有特别意义的标志性工程，为越南经济持续保持两位数增长提供强劲引擎和坚实支撑。

*越共中央总书记苏林、政府总理范明政等党和国家领导人出席主会场活动，并在仪式上表彰了在工程建设领域作出突出贡献的先进集体和个人。

作为重点项目之一的国家会展中心已正式竣工。该中心核心建筑"金龟展览馆"采用创新设计理念，钢结构总重达2.4万吨，高56米，其造型灵感源自越南传统文化元素。

目前，有关部门正在加紧筹备以"独立-自由-幸福征程80年"为主题的国家成就展，该展览将于越南国庆80周年之际正式对外开放。 (完)