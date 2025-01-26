范明政总理：清化省力争成为国家经济增长极

清化省人民委员会主席杜明俊已向范明政汇报了该省春节期走访慰问和关心关爱特困群众工作。各项工作都有序有效展开。关于消除危旧房工作，截至目前，清化省已调集超2820亿越盾，为省内各贫困户、政策对象家庭、住房困难家庭等兴建和维修超4200间房屋，确保在春节到来时他们能入住新房。 范明政对过去，特别是2024年清化省党委、政府和人民所取得的突出成果，其中包括实现两位数增长，财政预算收入持续向好，社会民生得到保障。

范明政表示，作为兼有高原山地丘陵平原和海滨的省份，人口密集、拥有众多革命文物和深厚革命文化底蕴，清化省可以充分挖掘这些潜力与优势，促进发展。特别是，该省应关照提高人民群众，特别是优抚家庭、贫困群众和务工人员的物质和精神生活水平，确保其安心过年、温暖过冬。

范明政要求，2025年，清化省继续落实好组织架构调整、实现经济增长8%、力争今后实现经济增长两位数、核查及努力完成2021-2025年经济社会发展目标等任务，同时与全国一起迈向新纪元——一个民族奋发图强、盛强、文明和繁荣的新纪元。

范明政建议，清化省要更新传统增长动力，促进新增长动力。其中，推进和扩展宜山经济区，以及宜山、岑山、扁山和蓝山等其他经济区。与此同时，重点消除危旧房，力争到2025年底实现危房清零的目标，以及为低收入群众和工人盖房，确保其能够安居乐业。他希望，2025年以最大决心、尽最大努力，清化省有望成为国家经济增长极。

值此机会，SOVICO集团董事会主席阮青雄公布，将拨款为清化省优抚家庭和贫困群众建设300间房屋。（完）