范明政总理：每一名科技人员须在科技应用、数字化转型中走在前列

8月16日下午，越共中央政治局委员、政府党委书记、政府总理范明政出席了越共科学与技术部第一次代表大会（2025-2030年任期）。在大会上发表指导性讲话时，范明政要求必须做到：“以数据为基础，以科技为工具，以创新为动力，以数字化转型为方式，以人民和企业为中心”。



大会的报告指出，自2025年3月1日起，科学与技术部党委是在科学与技术部党委与信息传媒部党委合并基础上成立的。继承和发扬过去的成就，2020-2025年任期内，科学与技术部党委充分发挥了政治核心作用，全面领导了本部各方面工作。



多项决议、行动计划已出台，创造了思维方式和领导方法的突破，促进了体制改革，拓展了新的发展空间；基本上，各项指标均已完成甚至超额完成。



大会一致同意，在下一个任期内，党委将领导建设科学与技术部成为国家在科学、技术、创新、数字化转型、邮政、电信、标准化、知识产权和原子能等领域的核心机关；具备引领、协调并营造有利环境的能力，使科学、技术、创新和数字化真正成为推动国家快速、可持续发展的主要动力。



其中，力争到任期结束时，实现科技、创新和数字化转型对GDP的贡献率达5%；数字经济占GDP比重的30%；完善现代数字和科技基础设施，确保5G人口覆盖率达 100%，并试点部署6G；建设100个创新中心，其中至少6个达到区域水平；建设1个国家超级计算中心；邮政发展综合指数进入世界前20名。



大会还提出目标：投入运营科技交易所和创新创业交易所，确保40%的科研与技术开发成果实现商业化或实际应用；支持不少于1000家科技企业和3000家科技初创企业。



范明政总理在大会上发表讲话时对科学与技术部党委在上一个任期取得的成果给予表扬，同时也坦率指出存在的不足和局限。



范明政明确指出科技部在国家发展中具有特殊地位和作用，其管理领域都是关键领域，具有带动性和突破性潜力，能够引领国家在新时代实现跨越式发展。



范明政政府总理要求科学与技术部党部着力加强党的建设，提高党委整体的领导力和战斗力，提升党员队伍质量，严格落实并创造性地运用党的“五大原则、五种领导方式”；继续改进领导思维，提高政策制定与执行能力，坚持“以数据为基础，以科技为工具，以创新为动力，以数字化为方式，以人民和企业为中心”的方针；集中一切资源完成科技、创新相关法律的制定工作，包括《知识产权法》、《技术转让法》、《人工智能法》等。

范明政要求科技部及其党委建立鼓励多元化的投资资源，尤其是私人投资，投入到科技、创新和数字化领域的机制、政策和解决方案；大力发展并掌握战略性、核心技术，优先发展人工智能、机器人、半导体、大数据、生物、新能源等领域；尽快解决积压的知识产权注册案件；推动大型企业主导研发，国家同行支持的模式。



科技部必须推动全面数字化转型，发展数字政务、数字经济、数字社会和数字公民。特别要重视发展数字基础设施、国家数据平台，确保信息安全、网络安全和数字主权；关注建设和发展高质量的科技人力资源，具备批判性思维能力，能够融合科技—管理—商业；为吸引和重用人才，尤其是年轻知识分子和海外越南专家创造便利条件。



范明政强调，科技、创新和数字化不仅是趋势，更是越南发展成为发达、富强国家的“必由之路”。范明政要求科技部党委继续发扬团结精神，敢想、敢干、敢担当的精神；越共科技部新一届委员会成员，以及部领导、干部、党员、公务员和职工必须在科技应用、数字化转型中走在前列的战士。



范明政相信，本着“团结—纪律—突破—创新—发展”的方针，科技部党委将在新任期成功落实大会决议，与全国一道迈入新纪元——民族富强、文明、繁荣与昌盛的纪元。（完）