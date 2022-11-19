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范明政总理：教学是最高贵职业 为建设更富强更文明的国家做出贡献
范明政在庆典上发言时强调，好学不倦、尊师重道、重视人才等优良传统是越南民族的人文价值；是缔造越南智慧、越南道德、越南文化和人民的重要因素。
胡志明主席——为新越南教育事业夯实基础的伟大教育家指出，愚昧是三大敌人之一，同时强调，“一个愚昧的民族是一个虚弱的民族”。
范明政强调，确定教育培训是首要决策，越南党和国家一向特别重视出台并落实多项主张和政策并在思维、认识、人力资源培训机制和政策等方面取得了诸多重要成果，为祖国建设和捍卫事业做出贡献。
范明政高度评价越南多年来的普通教育质量，特别是越南学生在各场国际奥林匹克比赛中获得许多高奖。大学管理和治理工作改革深入进行，大学自治得以大力推进，一些越南大学已跻身亚洲大学前500榜单和世界大学1000强榜单。 职业教育实现规模质量数量“三提升”，越南连续多年在东盟职业技能大赛中名列前三名。
与此同时，两年多以来，尽管受到新冠肺炎疫情的严重影响，越南仍坚定本着“暂停到校、不停学习”的方针采取在线上学等灵活方式确保教学质量“不缩水”。
范明政代表党、国家领导向全国逾160万名教师和始终默默坚韧执着地为子孙后代教育事业奉献的历代教师表示由衷的敬意和感谢。许多教师已努力攻坚克难、奋发向上，成为爱岗敬业、立德树人的光辉榜样；有的教师已奉献出青春，成为学生们的第二个爸爸和妈妈。
范明政指出，越共十三大确定“推进教育培训根本和全面改革工作取得新突破，推动高素质人力资源发展，引进和重用人才”、“继续朝着现代化和融入国际社会方向同步推进教育培训的目标、内容、课程、方式和方法创新等”、“将知识、道德、审美、生活技能教育和体质健康教育、提高越南人地位相结合等”。
为了达成上述目标，要明确教育培训是全党、国家和全民的共同事业。推动教育培训发展意味着提高民智水平、加强人力资源培训和人才培养。教育与培训须符合经济社会发展、祖国捍卫需求，科学技术的进步和客观规律等。
范明政相信，凭借更大努力、更高决心、更多热血、更大团结和更强责任心，教师队伍将能战胜各种困难和挑战，成为好教师和学者的榜样，使教学成为高贵职业中的最高贵职，为建设更富强更文明的越南国家做出贡献等。（完）