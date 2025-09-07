范明政总理：建设强大、灵活、高效、现代化的越南邮电集团

此次是VNPT第二次荣获劳动英雄称号，充分彰显了该集团在持续创新、特别是在率先建设国家数字基础设施、推动国家数字化转型方面所作出的卓越贡献。



范明政代表党和国家领导高度赞扬VNPT光荣的革命传统以及一代代干部职工敢想敢干、勇于担当、善于创新的精神。他总结了该集团的五大成就，包括在抵御外侵、保卫祖国事业中作出重要贡献；积极推动经济社会发展；在国家数字化转型中发挥核心引领作用；增强国防安全和国家数字主权实力；深入推进国际融合，提升越南国际地位。



范明政总理指出，凭借在国家建设与发展事业中的重大功绩，VNPT曾先后荣获胡志明勋章（1990年）、金星勋章（1995年）、一等劳动勋章（2009年），并于2009年首度被授予劳动英雄称号。



根据既定战略，VNPT将持续朝着科技集团方向转型，聚焦数字基础设施、数字技术和数字服务三大支柱，掌握并运营国家数字平台，积极研发核心技术，构建覆盖经济社会多领域的数字生态系统。



为实现发展目标，并助力越南在2025年实现8.3%至8.5%的经济增长，范明政总理要求VNPT继承光荣传统，持续改革创新，勇于开拓进取，加快推进集团重组。



他强调，要凝聚智慧、果断行动，坚持以人为本、数字化为动力、科技为基础，重点推进以下五项任务：



越南政府总理范明政出席VNPT集团越南、老挝、泰国、马来西亚和新加坡陆地电缆项目授牌仪式。图自越通社

一是引领科研、技术应用、创新和数字化转型，重点突破人工智能、大数据、云计算、物联网、5G/6G和网络安全等关键技术；加强实验室建设，深化与国内外高校及科研机构合作，打造有竞争力的“越南制造”产品与服务。

二是积极构建国家创新生态系统，搭建开放平台，支持科技初创企业成长，担当创新思想的“孵化器”，推动形成与经济深度融合、富有活力的科技社区。



三是继续发挥国家数字化转型主力军作用，完善全国数字基础设施，保障中央到地方互联互通的安全与畅通；建设共用数字平台，有力支撑“数字政府、数字经济、数字社会、数字公民”建设，助力中小企业参与数字化，缩小区域发展差距。



四是推动经济发展与国防安全紧密结合。大力发展数字经济，将其打造为国家可持续发展的新引擎，力争2025年数字经济占GDP比重不低于20%，2030年达到30%；同时强化网络安全，巩固国家数字主权，有效防范网络威胁，保护公民数据安全和政治体系稳定。



五是弘扬革命邮电行业优良传统，发挥人才优势，建设一支高素质、具备战略视野和政治定力过硬的科技干部与工程师队伍，鼓励他们勇于担当、乐于奉献，积极参与创新和国际合作，为国家高质量人力资源发展作出贡献。



范明政强调，政府将一如既往支持VNPT，认真听取意见，破解发展难题，创造有利机制，助力集团释放潜能、完成使命。他祝愿VNPT不断成长壮大，成为国家数字基础设施的支柱，并对VNPT在未来继续取得新突破、为建设繁荣富强的越南作出更大贡献充满信心。（完）

