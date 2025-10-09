范明政总理：在禁毒斗争中，人民是战士，家庭是阵地，地方是堡垒

越南政府总理范明政在10月9日上午举行的全面部署《至2030年国家禁毒目标计划》的全国视频会议上发表结论性讲话时要求实现“三个减少和三个增加”，即在禁毒斗争中要减少供应、减少需求、减少危害和增加法律效力、增加资源投入、增加智慧治理。

毒品是可持续发展和人民生活的祸患





政府总理范明政强调，毒品不仅是单一国家的祸患，更是人类的祸患。在国内，毒品犯罪和毒品形势继续复杂演变。越南面临成为国际规模的毒品生产、储存和运输基地的风险。吸毒者和非法使用药物者呈年轻化趋势，导致缺乏能够参与社会经济发展的大量劳动力。据估计，每年用于吸毒的金额约为11万亿越盾。

“毒品仍然是直接威胁国家经济社会可持续发展和安全稳定、人民幸福生活的祸患"，范明政强调。

因此，政府总理强调，禁毒是紧迫且重要的任务，旨在保护人民的安宁生活，保护每个家庭的幸福，为保障国家安全秩序和可持续发展做出贡献。

范明政说，党和国家始终特别关心，并以最大决心，优先投入大量资源，重点指导有力、有效地实施配套、全面、跨部门的禁毒解决方案。

范明政强调，必须充分认识到，这是一个极其重要的计划，旨在集中解决一些紧迫问题，其中核心是紧密结合预防与打击，结合减少毒品的供应、需求和危害。

范明政指出，禁毒是重点任务，既要有紧迫感、又要有长远意识、连续和长期的，是整个政治体系和全社会的重要任务，需要各级、行业紧密、同步配合；进一步发挥专业骨干力量的核心作用和各阶层人民的积极参与。

范明政要求党委、政府、机关、团体负责人直接领导、指导，加强检查、监督，严肃处理禁毒工作及计划实施中的违法行为，在实施中不能随着权力下放而相应地把全部责任推给下级。

在禁毒斗争中落实"三个减少、三个增加"



为有效实施并实现至2030年国家禁毒目标计划的既定目标，政府总理要求各部委、行业和地方集中审查、修订、补充机制、政策、法律，确保其符合、统一、同步、切实可行，为有效实施该计划提供充分的法律依据。

其中，公安部牵头并与相关部委行业配合，尽早完成《〈禁毒法〉若干条款修改补充法（草案）》，并呈递国会在即将召开的第十次会议上审议通过；尽早颁布实施指导文件，确保组织实施过程统一、高效。

各部委、地方、计划主管机关紧急制定计划实施方案，制定符合各单位、地方具体情况特点的总体解决方案，明确目标、路线图、任务，遵循“六明确”原则，即“明确岗位职责、明确任务分工、明确责任、明确权限范围、明确时间和明确结果”。

中央各部委、机关和地方紧密围绕各项目标、任务内容和解决方案来组织实施，确保符合路线图、进度，避免消极、浪费、资源流失。

各项目主管机关紧急完善并批准属于该计划的各项目；定期检查、敦促，确保计划实施的有效性和务实性。

以最高决心和本着"只谈推进、不谈退缩"的精神，政府总理建议公安部重点指导，努力奋斗实现到2025年20%的乡、坊、特区"无毒品"，以及到2030年底全国至少50%的乡级行政单位"无毒品"，有15-20%的省市无毒品。

根据"三个减少、三个增加"（在禁毒斗争中，应减少供应、减少需求、减少危害；增加法律效力、增加资源投入、增加智慧治理）的要求，范明政要求各地集中投资建设戒毒机构，不让吸毒者无处戒毒。

加强宣传，打造“全民参与禁毒”运动，营造“在禁毒斗争中，人民是战士，家庭是阵地，地方是堡垒”的禁毒运动氛围。

政府总理责成财政部配合公安部及相关部委紧急分配经费，以便从2026年初开始实施该计划，其中优先在毒品重点复杂地区、经济社会困难地区、少数民族和山区等落实该计划。（完）