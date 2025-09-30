新闻
范明政总理：加强管控，从严处理纵容IUU捕捞的地方
范明政强调，必须“向IUU非法捕捞宣战”，目标是在2025年11月前彻底终止IUU。他要求严格管控渔船，依法惩处违法行为，尤其要追究地方党政责任，若放任IUU发生，将依党纪国法处理。
范明政要求公安机关和地方政府全面清查渔船，严格管控，不允许无证件、不合格船只出海，坚决没收违规许可。
司法部需尽快修订行政处罚规定，提高罚款力度。各地方必须制定渔业转型方案，引导渔民由捕捞为主转向水产养殖。
国防部继续严格监控并上报违规渔船名单。Viettel集团加快推进IUU数字化管理，与人口数据库相连接，确保在10月5日前完成。
外交部需及时提供2024—2025年被外国扣押渔船和渔民信息，并与农业与环境部派团赴马来西亚、印度尼西亚等邻国推动渔业合作。
范明政还要求媒体加大宣传力度，监察机关明确责任、依法严处；财政部、科技部按职能完成分工任务。
沿海各省市人民委员会主席必须投入资源，坚决落实打击非法捕捞措施，每周一向政府报告，并与公安部配合，对违法案件依法追
责。
范明政坚信并期待打击IUU捕捞工作将不断取得新进展，确保：“下周要比本周好，下个月要比本月好”，务必在2025年11月前彻底终止IUU捕捞。（完）