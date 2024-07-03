范明政总理访韩之旅：韩媒强调与越南的合作潜力

韩国电视网(TVchosun) 7月2日报道称，韩国总统尹锡悦会见了正在访韩的越南政府总理范明政，就两国在贸易、投资、国防安全、国防工业等领域的合作展开讨论。尹总统在会见中强调，韩国将越南视为实施《印太战略》和致力于地区和平与繁荣的《东盟-韩国团结倡议》方面的最重要伙伴之一。



双方一致同意进一步加强战略合作，致力于地区和平与稳定。此次会见主要讨论关于经济领域。尹锡悦要求越南政府积极协助韩国公司参与能源、液化天然气（LNG）和矿产加工业等领域，从而为越南能源转型做出贡献。



范明政总理高度赞赏韩国公司对越南经济的发展所作出的贡献；同时肯定越南一直在努力改善各项规定，旨在吸引更多韩国公司对越南进行投资。



韩联社报道，韩国总理韩德洙7月2日在会见范明政总理时强调，双方希望就进一步加强两国关系并基于全面战略伙伴关系框架推动两国在双边和多边层面的合作的措施进行有效地讨论。



《Meil Kyongjae》报道了范明政总理与三星集团总裁李在镕（Lee Jae Yong）的会晤。会晤中，李在镕强调了三项对越南市场的巨大关注，并肯定“越南的成功是三星的成功，越南的发展是三星的发展”。



范明政总理高度评价三星对越南经济社会的发展，特别是在高科技应用产品出口与发展领域所作出的贡献。同时承诺越南政府将为三星在越南开展投资业务活动提供大力支持。



按计划，范明政在7月3日造访三星的半导体工厂。



《东亚日报》(Dong-A Ilbo) 7月2日报道韩国国会议长禹元植（Woo Won Shik）与范明政总理的会晤。双方就扩大在贸易、投资、税务、经济安全和供应链合作等多个领域双边合作的措施交换意见。



范明政还会见了韩国中小型企业的领导代表，共同讨论关于当前各种问题以及两国中小型企业之间的经济合作计划。

越南代表团与韩国企业举行座谈会。图自越通社

《东亚日报》援引韩国中小型企业联合会主席金基门(Kim Ki-moon)的话报道，进入越南市场的88%的韩国公司是中小型企业。该联合会预计将于今年11月在越南举办越韩投资合作论坛。



范明政欢迎并呼吁韩国中小型企业对越南进行投资，并承诺越南政府将为其有效运营提供积极的帮助。



《Asia Kyeongjae》报道了韩国与越南在创业生态系统建设领域的合作。据悉，韩国中小型企业和初创企业部7月2日与越南计划投资部和越南科学技术部签署了有关创业生态系统交换与发展的合作协议。



韩国中小型企业和初创企业部部长Oh Young Joo表示，越南是韩国中小型企业的主要目的地。该部将努力建设密切双方的伙伴关系，打造一个充满活力的生态体系，为两国中小型企业和初创公司共同发展并促进创意精神创造便利条件。（完）