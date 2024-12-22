范明政总理视察老街省部分基础设施项目

12月22日下午，越南政府总理范明政视察了老街—河内—海防铁路建设项目并出席了老街省老街市保障性住房建设项目动工仪式。

老街—河内—海防铁路预计总投资额约116亿美元，全长近400公里；途经老街、安沛、富寿、永福、河内、北宁、兴安、海阳、海防9个省市。该铁路预计于2025年底开工，2030年底竣工。

范明政在对预计将与中国铁路连接及拟建老街站的地点进行实地考察时表示，为实现2025年底开工建设项目的目标，交通运输部要与各部委和地方保持密切配合，及时完成项目相关手续，特别是投资主张和机制，以提交政府和主管部门审议。

范明政强调，这是一个需要尽快实施的重要项目，流程也应该简化，同时要求实现老挝—河内—海防铁路是尽可能最直、最短的路线的目标；适当调整货运、客运站数量和位置，保证高效运行。

同时，列车速度和轨距的设计要确保与中国铁路同步对接；与中方保持密切配合，确保越中铁路顺利对接。

当天下午，范明政出席由东亚黄金广场股份公司与越南Alphanam集团旗下归仁Foodinco股份公司联名企业在老街市北令访举行的老街黄金广场保障性住房项目（Laocai Golden Square）动工兴建仪式。

老街黄金广场保障性住房项目占地面积42317平方米，人口约5589人，共由4栋18~23层公寓楼组成，房源共计2189套，投资总额2.08万亿越盾，预计将于2029年竣工。

范明政在动工仪式上发言时表示，老街黄金广场保障性住房项目开展为落实“投资建设至少100万套保障性住房”项目做出贡献，并要求，老街省及相关单位继续做好保障性住房开发工作，同时最迟到2025年6月完成危旧房清零的目标。（完）