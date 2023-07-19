范明政总理提出推进行政体制改革的三大优先事项

据指委会的报告，2021年至今，各部委、部级机构共下放和简化191个文件中的2352项经营条件，在56个法律文件中下放和简化470 项经营规定。



据政府办公厅的统计，截至目前，31.16%的行政手续办理结果可出具电子文书，供重复使用；66.48%的行政档案实现数字化。



全国63个地方中的62个和21个部委中的10个已顺利将公共服务门户与一站式信息系统合并，解决部级和省级行政手续，并与国家公共服务门户对接。



国家行政组织机构改革、营商环境改革、地方政府建设、公务员制度改革、电子政务和数字政府建设等工作均得到有效推进，成效显著。



指委会同时指出，行政体制改革仍存在一些不足之处，如一些领域的机制、政策和法律法规缺乏同步性、在线公共服务使用率较低、开发利用国家人口数据库来解决行政手续存在障碍等等。



范明政在讲话中对各部门和地方在推进行政体制改革方面取得的进展给予充分肯定，同时要求进一步坚持既定目标任务，加大推进行政体制改革特别是行政审批流程改革。





范明政指出了推进行政体制改革的三大优先事项，即核查法律文件体系；核查各级管理机构行政审批事项，以促进生产经营活动，为民众和企业创造便利条件；核查干部队伍，做好表彰奖励工作，严格惩治推脱责任行为。



对于企业协会提出有关劳务许可、外国人签证发放、税务和海关手续等的建议，

范明政要求坚决废除不必要的规定和程序；各部委和地方不得制定给群众和企业带来困扰的文件和规定，努力为企业发展创造便利条件，其中改进劳务许可和签证发放工作，扩大签证签发对象，促进电子签证签发等。



范明政要求内务部、政府办公厅、财政部、国家银行、信息传媒部、公安部等部门研究并提出富有创造性的、新的措施和方案，认真落实2021-2030年国家行政体制改革方案。



范明政表示相信会议结束后，各部门和地方将有效有力推进行政体制改革，特别是与数字化转型相关的改革，为顺利落实2023年及今后政治和经济社会发展目标和任务作出贡献。（完）