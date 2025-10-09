范明政总理建议越南企业和企业家实现"三个先锋"

越南政府总理范明政10月9日下午在值此10·13越南企业家日之际与企业代表会面时期望并相信，越南企业和企业家将与国家共同腾飞。



近期，党和国家继续关注发展越南企业和企业家队伍，特别是政治局颁布了关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议，为促进越南企业和企业家发展作出了重要贡献。



2025年前9个月，新注册和复工复产企业数量超过23.1万家，同比增长26.4%。企业的新增注册资本为3300万亿越盾，增长186.5%。截至10月5日，全国约有100万家企业在运营。



越南企业和企业家为国家经济社会发展作出了积极贡献。其中，包括助力稳定宏观经济、促进增长、保障经济重大平衡。前9个月，GDP增长达7.84%；国家预算收入达1920万亿越盾，完成预算的97.9%，同比增长30.5%；进出口总额达6806.6亿美元，增长17.3%；预计贸易顺差达168.2亿美元。

范明政强调了关于建设廉洁、创新、行动型、服务型政府的承诺；并对越南企业和企业家提出“五点希望”，即越南企业和企业家一心跟党走；弘扬全民族大团结和国际团结精神；与全国一道将民族力量与时代力量相结合以谋求发展；与民族同行，坚定走民族独立和社会主义道路；与人民群众共同创造全民族的力量。



与此同时，范明政建议越南企业和企业家实现"三个先锋"，即在发展科学技术、改革创新、数字化转型、直接发展核心技术、在全民中创造改革创新运动和趋势方面发挥先锋、模范、带头作用，助力建设数字国家；在依法生产经营方面发挥先锋、模范作用，助力建设民有、民治、民享的社会主义法治国家；在落实政治局关于发展民营经济的第68号决议方面发挥先锋、模范作用，助力在党的领导、国家管理和人民当家做主下，建设社会主义定向的市场经济。



会议期间，范明政总理与各位副总理向杰出的、具有优异成绩的企业家和企业颁授了党、国家、政府、政府总理的奖项。（完）