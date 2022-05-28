范明政总理在和平与山罗两省进行视察调研

具体的是，范明政视察了山萝省和平-木州高速公路、山罗省那产（Na San）机场和木州国家旅游区建设规划落实情况。对于和平-木州高速公路项目，范明政同意将项目投资形式从公私合作模式（PPP）转为公共投资模式，使用中央和地方预算，由两个地方为投资方。范明政要求和平、山罗两省政府以及交通运输部、计划投资部、财政部等有关部门密切配合，解决项目施工中遇到的困难。*其后，范明政考察了距离山罗市以南20公里的那产机场。该机场规划面积498.67公顷，预计2030年客运量将达到150万人次。范明政表示，党的十三大决议确定了三项战略突破，其中包括交通基础设施的突破。中央政治局第11号决议已确定优先包括西北地区在内的北部中游地区和山区基础设施建设。目前，西北地区正在大力发展道路交通网络。那山机场根据军民两用机场模式恢复运营至关重要，将党和中央政治局的决议具体化，满足民众生活需求。范明政建议山萝省有关部门配合，研究部署各项准备工作，以公私合作形式筹集资金并提交主管部门审议批准。*此前，5月28日上午，范明政视察山萝省木州国家旅游区建设规划落实情况，了解当地乡村旅游模式。范明政要求山罗省采取措施，通过公私合作模式推动木州国家旅游区发展。对于乡村旅游模式，范明政认为，应关注发展民宿旅游，既发展经济又保护当地文化特色。在发展民宿旅游的同时，关注保护环境，自然景观，做好食品安全保障工作，在宣传推广旅游形象和发展旅游工作中提高信息技术应用水平等。（完）