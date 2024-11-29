范明政总理向财政部长和交通运输部长授予任命书

范明政向两位新任部长表示祝贺；同时，对胡德福同志圆满完成财政部长职责并继续担任副总理职务所做出的重要贡献予以认可和赞扬。



范明政强调，财政部长和交通运输部长在政府总体任务中，特别是在加快、突破完成2024年、2025年任务目标和部署重大任务方面起着着重要作用。



范明政希望，阮文胜同志和陈红明同志发挥各自优势和工作经验，与政府领导班子一道“同甘共苦”，继承和发扬政府多年来取得的伟大成果和宝贵经验；需要“以更大的决心、更大的努力、更果断的行动”做事，满足苏林总书记在新纪元——越南民族奋发图强的纪元下的指示。

范明政要求阮文胜部长和财政部继续实施扩张性财政政策，国家财政调整，节约经常性支出，注重发展投资，发展资本和金融市场，动员发展资源。陈红明部长和交通运输部继续部署完成交通运输行业国家重大重点工程，特别是2025年基本完成龙城机场项目，为交通运输行业实现更大突破做出贡献。

范明政建议两位部长和政府领导班子落实好核查 、安排和精简机构、精简人员编制，更加做好反腐败反浪费工作。 阮文胜部长和陈红明部长强调，将与政府领导班子一道努力，发挥团结一心，出色地完成所分配的任务。（完）