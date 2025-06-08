范明政总理出席摩纳哥绿色金融与经济论坛

据越通社特派记者报道，值此于6月9日至13日在法国尼斯市出席第三届联合国海洋大会（UNOC 3）之际，应摩纳哥亲王阿尔贝二世的邀请，越南政府总理范明政率领越南高级代表团出席了在摩纳哥公国举行的绿色金融与经济论坛。



绿色金融与经济论坛是摩纳哥政府于6月7日至8日举办的特别活动，属于第三届联合国海洋大会框架内的重要组成部分。



论坛吸引了众多国家元首和政府首脑参会，如法国总统、巴西总统、哥斯达黎加总统、帕劳总统、佛得角总统，以及来自联合国、英国威尔士亲王、各国专家、政策制定者和全球投资者的代表。

论坛旨在推动绿色经济在应对当前金融挑战中的关键作用，强调可持续投资与突破性政策在保护海洋与促进全球经济繁荣中的核心价值。论坛也是各国代表、专家及投资者回顾绿色经济发展成就、交流创新倡议与推动合作的重要和务实契机。



在摩纳哥亲王阿尔贝二世为各国代表团团长及配偶举行的欢迎仪式后，越南政府总理范明政将出席论坛第四次全体会议及闭幕式。



在会议上，范明政总理将与来自挪威、德国、智利、帕劳、佛得角以及联合国副秘书长等国家和国际组织的领导和代表，就绿色经济与金融主题发表讲话并展开讨论，致力于保护与保全海洋与海洋资源。（完）