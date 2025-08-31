范明政总理会见尼泊尔总理卡德加·普拉萨德·夏尔马·奥利

越通社特派记者报道，赴中国天津参加2025年上海合作组织（SCO）峰会并在中国开展系列活动期间，8月31日下午，越南政府总理范明政会见了尼泊尔总理卡德加·普拉萨德·夏尔马·奥利。

在会见中，尼泊尔总理卡德加·普拉萨德·夏尔马·奥利表达了对胡志明主席及英勇的越南人民的敬仰，并表示自青年时期起，他就曾参与示威，支持越南反对帝国主义的不义侵略战争。

尼泊尔总理对越南自1975年南方解放、国家统一以来的快速发展和飞跃成就表示印象深刻，并希望借鉴越南在国家建设与发展方面的成功经验。

范明政总理衷心感谢尼泊尔及尼泊尔总理卡德加·普拉萨德·夏尔马·奥利个人对越南在争取民族解放、国家统一以及今天国家建设与发展事业中的支持，特别感谢尼泊尔人民对胡志明主席的珍贵情谊。

范明政总理强调了进一步促进双方合作关系的重要性，并建议双方加强各级代表团互访，强调越南愿为尼泊尔干部职员培训提供支持，建尼泊尔支持越南各大经济集团赴该国寻找投资营商机会。

两位总理表示希望进一步深化两国传统友好关系和良好合作，这一关系在过去50年自建交以来由历代领导人和两国人民共同关心和培育。双方领导人强调两国在历史、文化以及社会主义发展道路上的共性，并一致同意继续推动各级尤其是高层互访，促进签署更多贸易、投资等合作协议，使双边关系发展与双方潜力和期望相称。双方重申，将加大文化、旅游与民间交流合作力度，保护环境，应对气候变化，并在区域及国际论坛上相互支持。

值此机会，尼泊尔总理郑重邀请范明政总理尽早访问尼泊尔。范明政总理强调，将则成外交部同尼泊尔配合，在适当时机安排访问时间，并诚挚邀请尼泊尔总理近期访问越南。（完）