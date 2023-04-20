范明政总理主持实施“2021-2030年期间和远景展望至2050年国家总体规划”会议

越南政府总理范明政4月20日上午在主持公布并实施题为“新思维-新视野-新机遇-新价值”的2021-2030年期间和远景展望至2050年国家总体规划会议上强调，国家总体规划意义重大。越共中央委员会将制定、颁发和实施规划视为一项非常重要的政治任务，具有战略性、基础性和长远性，也是一个非常广泛、非常新、非常困难、非常敏感和前所未有的问题。

会议以线上的方式举行。主会场设在政府驻地并连线全国63个省市。政府副总理陈流光、陈红河等出席会议。

越南计划与投资部部长阮志勇在会议上公布了国会签发的关于2021-2030年期间和远景展望至2050年国家总体规划的第81/2023/QH15号决议的主要内容。

范明政总理指出，国家总体规划是帮助国家规划、创造发展动力和空间、确保国家规划与区域规划同步衔接的法律依据和重要工具，旨在为促进经济社会快速和可持发展最大限度的开发国家的潜力与优势。这是制定国家海洋空间规划、国家土地利用规划、国家行业规划、区域规划和地方规划的依据。

国家总体规划是加快实施基础设施发展战略突破的法律依据和工具；同时消除重复规划，阻碍发展，为调动企业和人民的资源造成困难，在国家、每个地区、每个地方的投资与发展活动中以长期、整体愿景最大限度的发挥各种资源。

范明政总理要求，各级部门重点指导任务和措施的同步有效实施，以实施国家总体规划。优先安排资源用于国家总体规划的有效实施，特别是集中资金来源实施国家重要规划和项目；加快实施国家重大项目等。

为有效落实国家总体规划，政府总理要求各部部长、部级机构负责人、直属机构负责人、各省、直辖市人民委员会主席，根据分配的职责和任务，认真、有效、切实、全面落实国会第81号决议的目标、任务和措施，以及该决议中提到的主要任务和措施。

“部署并顺利有效落实国家总体规划的目标和要求是一项十分繁重的任务。政府希望受到党、国会和祖国阵线机构的关注、协调和指导，各级政府的大力参与，以及发展伙伴、国内外投资者、企业界和各界人士的支持和陪伴”，范明政总理强调。

此前，2023年1月9日，越南国会主席王廷惠签发了关于“ 2021-2030年期间和远景展望至2050年国家总体规划”的第 81/2023/QH15 号决议。

该决议明确指出，到2050年的愿景，越南成为一个发达的高收入国家，拥有完整、同步、现代化的社会主义定向市场经济体制，一个公平、民主和文明的社会，通过完善的数字平台实施社会治理工作。经济以数字经济、绿色经济、循环经济模式运行，科学、技术和创新是主要的增长动力。

致力于将越南发展成为亚洲领先的工业化国家之一，是区域和国际金融中心，是发展高价值生态农业经济，跻身世界领先的国家行列。越南成为海洋强国、亚太地区海洋经济中心。积极主动且负责任地参与国际和地区海洋问题的解决过程。

2031-2050年阶段，越南力争国内生产总值（GDP）年均增长率为6.5%至7.5%左右。到2050年，按现价计算人均GDP将达到27000-32000美元左右；到2050年城镇化率达到70%-75%；人类发展指数（HDI）达到0.8以上，人民生活幸福，国防安全得到有效保障等。

越南国家总体规划确定了2021-2030年全国GDP年均增长7.0%的目标，到2030年按现价计算人均GDP达到7500美元左右。服务业占GDP的比重超过50%，工业-建筑业产值占比超过40%，农林渔业占比低于10%。社会劳动生产率年均增长6.5%以上。全要素生产率(TFP)对增长的贡献率超过50%的目标等。

发挥各社会经济区域的优势，重点发展与两个增长极相关的北部和南部两个活力区域,即河内首都和胡志明市,南北经济走廊,老街-河内-海防-广宁，木牌-胡志明市-边和-头顿经济走廊等，拥有配套、现代、快速增长的基础设施，为国家的发展做出巨大的贡献。

打造网络型可持续发展城市；城镇化率达到50%以上；力争将3-5个城市建成国际级城市和区域性城市。建设全面可持续发展与城镇化相结合的新农村；新农村标准达标乡份占90%以上，其中新农村建设升级版标准达标率为50%。

决议还明确提出了社会经济空间的发展定位，将全国的发展空间划分为6个社会经济区域；构建区域组织模式和协调机制，以便实施区域内联动，促进区域间联动，提高资源的利用效率等。

区域发展和区域协调联动发展的方向包括：中部以北地区和山区，力争国内生产总值（GRDP）年均增长率达8-9%左右的目标。

红河三角洲地区力争年均地区生产总值( GRDP) 增长率达 9%；中部以北和中部海岸地区力争实现每年约GRDP 增长率达7 - 7.5%；西原地区力争 GRDP 年平均增长率达 7-7.5%；东南部地区力争年均GRDP增长率达8-8.5%左右；湄公河三角洲地区力争实现年均GRDP 达6.5 - 7%的增速。

该决议确定发展以河内市为增长极的北部活力区，包括北宁省、兴安省、海阳市和海防市和广宁省。

发展以胡志明市为增长极的南部活力区。2030年之后，继续扩大活力区范围。

建成以岘港市为增长极的中部活力区。2030年后，继续扩大活力区的范围。

建成以芹苴市为增长极的湄公河三角洲的活力区。2030年之后，继续扩大该活力区的范围。

此外，逐步打造北部山区和丘陵地区、中部以北地区、西原地区、中部以南地区等的活力区等。

另一方面，4月20日上午，在主持召开“实施2021-2030年期间和远景展望至2050年国家总体规划”会议结束后，越南政府总理范明政主持召开了加快推进和提高规划工作质量的全国性会议（2021年至 2030 年）。

据会议上的报告，按照政府总理关于落实规划工作线上会议的指示精神，规划工作正在有序推进。政府已指示各部委和地方立即落实13类解决方案，以便完善规划法规，排除困难障碍，加快实施进度，提高规划工作质量。迄今为止，已经完成的任务共5项；正在开展的任务共3项；未开展任务共4项。

目前，在111个国家级、区域级和省级规划中，有58个规划已通过评审，有16个规划正在评审中，29个规划正在处于起草和征求意见的阶段等。

为了加快实施进度和提高规划质量，政府总理要求各部门和部级机构抓紧审查相关明细规定和《规划法》实施细则，并及时修改或建议修改。

有关部门抓紧审查与《规划法》重叠、冲突的法律文书和实施细则，及时解决规划（2021~2030）编制过程中遇到的困难和问题。

对于规划进度，政府总理指示，同步编制2021-2030年国家总体规划框架下的各项规划，有条不紊、科学确定远景规划、发展目标和未来规划的大好时机，意在开拓和利用各种资源，为国家经济社会发展提供服务；建议各部委、各部门和地方在规划过程中做好协调工作，加强中央与地方、地方之间的沟通和交流，防止规划工作存在“碎片化”。

政府总理要求，在确保总体规划质量的基础上，加快规划进度，力争在2023年内完成国家、区域和省级总体规划的编制、评审和批准工作。

对于已完成评审的规划，要抓紧办理规划报批手续和资料，报规划主管部门批准；对已报送评审的规划，按照规定组织评审。对正在编制和征求意见的规划，抓紧集中资源，按规定尽快完成评审报批资料。

各部委、部级机构和地方在规划编制和实施中加强协调，加强信息共享，确保全国规划体系各规划层级的同步性。

各部门、行业和地方应分配资源并提出相关机制和政策，以有效实施规划目标，确保与社会经济发展战略10年规划（2021-2030 年 ）和各部门、行业和地方的社会经济发展规划的一致性和同步性。（完）