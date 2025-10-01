范明政总理主持召开政府会议 评估两级地方政权运行成效

10月1日下午，越南政府总理范明政主持召开政府会议，就两级地方政府模式的实施情况进行评估，并研究解决当前存在的困难与问题。



范明政指出，越共中央政治局与书记处近日已颁布第195-KL/TW号结论，对政治体制及两级地方政府运行提出具体任务，明确要求政府党委深入审查和评估基层权力下放与职责划分的可行性。



实施三个月以来，两级地方政府模式持续呈现积极转变，体现了党的正确领导和坚强指挥，特别是以苏林总书记为核心的政治局与书记处的直接指导，也反映出各级部门与地方的责任担当与创新精神。



目前，两级地方政府机构已完成组织和人事调整，整体运行平稳有序，公共服务效能持续提升。行政改革与数字化转型成效显著，累计办件量700万件，按时办结率达91%以上，全国已有3100余个乡级公共行政服务中心投入运行。办公场所与公共资产整合工作稳步推进，在节约预算的同时，部分设施被改造用于社区服务，获得群众的广泛认可与支持。

范明政指出，在实施过程中仍存在不少困难与不足。部分基层干部在管理能力、法律素养、专业水平、数字化技能及创新意识等方面仍有欠缺；一些发展较快的乡、坊、特区面临工作量超负荷的问题，而部分地区则任务相对较轻，资源配置有待进一步优化整合。



此外，财会、土地、教育等领域的配套文件出台迟缓；多地基础设施与人力资源不足；在线公共服务系统仍存在缺陷，数据标准不统一；离职人员政策待遇尚未完全落实；部分地区群众对新办事模式尚未适应；部分地区电力、通信等基础设施仍不完善。



范明政要求与会代表聚焦当前障碍，及时提出解决方案。在制度与政策层面，他指出多个领域仍缺乏具体指导，导致地方执行困难，并责成相关部门说明原因、明确责任与进度安排。



在政策待遇落实方面，范明政强调，尽管党中央和政府已多次发文部署，目前仍有3.1万人未享受到应有待遇，要求查明原因并提出根本解决措施。



范明政还指出，当前干部与公务员配置不均衡，乡级岗位设定存在障碍，需尽快妥善处理。在信息技术设施方面，在线公共服务系统技术故障频发，数据不统一、互联不畅，亟需提出改进方案。此外，应继续评估基层在权力下放与权限划分方面的实施可行性。



范明政特别提到，土地、建设、户籍、保险等跨领域手续办理仍不顺畅，要求代表们研讨简化流程，避免群众多次往返。正如苏林总书记所强调：“只要人民还有抱怨，就说明政府运作仍不够高效。”



越通社将继续对会议进行跟踪报道。（完）

