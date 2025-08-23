范明政总理主持会议评估两级地方政府运行情况

越南政府总理范明政23日下午主持召开政府党组常委会和政府会议，就实施两个月以来的两级地方政府运行情况进行评估，并讨论多项重要议题，包括公共资产与办公场所在行政区划调整后的移交与管理、危旧房清零工作总结准备工作等。



范明政在会议开幕发言中指出，在越共中央总书记苏林的领导下，政治局和政府积极推动两级地方政府体制改革。两个月以来，新体制运行总体稳定，展现出正确决策和政治体系的团结高效。从中央到地方，管理执行衔接顺畅，各部门各地方主动参与，推动行政体制呈现积极转变——政府职能正从管理转向服务与建设，更好服务人民和企业，获得社会广泛认可。行政审批制度改革提振社会信心，为建设现代化、专业化、以民为本的行政体系奠定基础。



范明政同时指出，新体制在运行初期仍面临诸多挑战，亟待妥善解决，包括人事安排、基础设施、财政预算、数据数字化、公共资产与办公场所交接，以及干部住房等问题，尤其涉及土地、资产、财务及提前退休人员补偿等复杂事项。



他要求与会代表全面评估近期成效与不足，提出务实解决方案，秉持“困难在哪里，就在哪里解决；问题在哪个层级，就由该层级负责”的原则，确保工作持续推进。



范明政强调，应继续核查政府和政府总理既定结论的执行进度，完善制度体系，提出有效政策建议，不断巩固两级政府组织模式，保障其统一、顺畅运行，并建立健全配套的评估与监督机制。



范明政还指出，行政区划调整后形成新的发展空间，亟需科学规划与有效开发利用。乡级单位若尚未完成规划须尽快制定。此外，资金使用方式发生变化，须严格核算、确保收支平衡，相应推动管理方式转型。



据内务部报告，实施近两个月以来，两级地方政府体制改革已取得多项重要进展。各地已完成省级及乡级人民议会和人民委员会改组，设立34个省市的465个专职机构，以及3321个乡、坊、特区的9916个专业办公室。

公共服务体系运行良好。目前全国已有32个省市建立3139个乡级公共行政服务中心，河内和广宁采用一级行政中心加设分支网点模式。自2025年7月1日至8月19日，全国共受理近440万份行政审批事项，其中74.7%为线上提交。



截至8月21日，基于政府颁布的30项关于分级分权与职能划分的法令，各部委及直属机构已发布66项通知，进一步明确职责、指导地方政府专业管理工作。



分级分权工作持续推进。统计至8月19日，全国共有9.4万余人办理离职，其中近8.2万人属退休或辞职，超5万人已领取补偿金。



当前一些地方特别是乡级政府仍侧重于机构重组和行政审批，对合并后新发展空间的开发利用尚未充分展开，发展导向的治理能力有待加强；分级分权任务落实仍存有待进一步加强；干部队伍数量与素质不均衡，专业人才短缺；信息化、档案管理和数据数字化存在脱节；财政预算与数据移交工作仍存在问题。（完）