12月25日，政府总理范明政和国会主席陈青敏共同主持了全国贯彻实施第十五届国会第八次会议通过的各项法律和决议视频会议。设在政府驻地的会议主会场与全国63个省市分会场视频连线。

范明政在会议开始时发表讲话时强调，完善发展体制市三大战略和特别重要的突破口之一。政府、国会已为该工作下了很大的功夫。随着发展，该工作要求集中精力来制定、颁布和把法律落地生效。

范明政表示，第五届国会第八次会议已通过一大量法律和决议，包括18项法律、21项决议，获国会代表的赞同和支持。其中多项法律和决议与投资、金融、预算、税务、社会保障、国防安全等社会生活重要领域息息相关。

范明政表示，该会议将集中贯彻各新点、核心内容、需展开的主要任务；倾听开展实施各项法律规定过程中的便利，面临的困难和障碍。同时巩固人民和企业对法律的信心；帮助干部、公务职员把握各项规定，在履职中发挥自信、主动、敢想、敢做、敢负责任等精神；特别贯彻在新阶段制定法律与法律执行相结合的革新思维的思想。

范明政要求进一步推进“将制定法律与开展实施法律，确保法律得到公正、严明、一贯、及时、有效力、效果地实施”的要求。同时具体、客观地反映了滚被工作和实施计划，坦率地指出各困难、障碍，从而提出可行性、切实的解决方案，把法律和决议渗透到社会生活，有助于推动经济社会发展，完成越共十三大的决议。

陈青敏在会议上表示，国会第八次会议 通过的各项法律中拥有新的、难的、内容复杂的法律。但国会已在一次会议中审议和通过，而不需要通过两次会议才能通过。这些法律包括《公共投资法》、《电力法》和《数据法》等。

所通过的各项法律和决议展现出强有力的分级分权，并按照“地方决定、地方实施、地方负责任”的方针进行。

陈青敏表示，在机构精简和调整工作在展开，对一些部门和机关产生一定影响的背景下，政府需指导负责起草、颁布文件的机关不让文件制定、颁布工作中断。在调整后，接管任务的新机关需尽快完善档案并提请颁布或按照职权颁布。

关于2025年法律法令制定计划实施与第九次会议准备共工作，陈青敏表示，致使立法工作量庞大的一次会议。预计国会将审议通过11项法律、2项决议，对15项法案首次提出意见。

在2025年2月底举行的特别会议后，距第九次会议召开的时间仅剩下2个多月，陈青敏建议政府指导各部门从1月起与国会各机关保持密切配合，进行研究、吸纳意见，对第八次会议提出意见的法律草案进行梳理。同时集中准备、完善负责起草的法案，递交政府提请国会常委会审议，在2025年2月和3月召开的各场会议上审议并提出意见。（完）