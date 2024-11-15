新闻
范明政出席G20峰会并访问多米尼加：传递越南充满活力和创新精神的信息
范清平强调，这是越南第五次受邀出席G20峰会，也是越南高层领导人首次访问多米尼加共和国。
范清平指出，此次出访具有多方面的意义。第一，提升越南在G20集团的地位。越南没有担任任何多边论坛的轮值主席国，这是越南政府总理范明政首次出席G20峰会（此前越南曾以2017年APEC主席、2010年和2020年东盟主席身份出席）。其表明包括东道国巴西在内的国际社会日益重视越南经济体在世界经济中的作用以及越南对全球多边机制的影响和贡献。
第二，越南为解决全球性挑战做出负责任的贡献。多年来，G20集团一直是全球最重要的治理机制之一，出席G20峰会是越南积极、主动、负责任地为世界关键和紧迫性问题做出贡献的机会，充分彰显越南国家迈入发展新时代的地位和实力。范明政的出席和讲话将传达一个强有力的信息：越南是一个充满活力、创新、愿意承担全球责任的国家。
第三，此次出访是越南巩固和推进与各合作伙伴多领域合作的机会，首先，其有助于推动越南与巴西双边关系迈上新台阶，增进政治互信，开辟更广阔的合作空间，为推进两国关系全面、深入、稳定、可持续发展作出贡献，给两国人民带来实实在在的利益。
对于多米尼加共和国而言，此访将为扩大越南与多米尼加之间的经济、贸易和投资关系，特别是在农业、工业、建材生产、出口加工区贸易、能源、石油和天然气、电信、旅游等领域合作注入动力。
在介绍范明政将在G20峰会上做出的实质性贡献，范清平指出，其一，介绍越南对全球问题的看法。范明政将在11月18日和19日的两场会议上发表讲话，其中包括“反贫困斗争”和“可持续发展与能源转型”两大议题。越南在扶贫济困领域拥有丰富经验并取得了巨大成就，受到全世界的认可和赞赏，范明政将在会议上介绍越南在这一领域的宝贵经验，同时介绍越南未来一个时期可持续发展和能源转型战略、方针和实施方案。
其次，肯定寻找全球治理解决方案的团结精神。范明政将响应全球治理体系改革的号召。这是G20的重要文件，体现了G20对联合国、国际贸易组织、国际货币基金组织等重要国际机构进行改革和现代化的决心。响应号召体现了越南致力于维护多边主义和国际团结，肯定G20在促进可持续发展目标方面的主导作用。
其三，重申应对全球挑战的承诺。范明政将以创始成员资格出席“全球反饥饿与贫困联盟”启动仪式。在世界减贫和落实全球可持续发展目标的努力放缓的背景下，该联盟的成立将有助于创造新的政治动力，有效消除饥饿和减贫。这一精神完全符合越南的全球、全民、全面方针以及加强发展中国家在反贫困斗争中的声音的政策。
范清平表示，相信此次出访的成果将再次肯定越南在重要国际论坛上的地位、威望、责任和贡献，同时进一步加强越南与巴西和多米尼加关系，有力促进各自国家的发展，为两个地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展做出贡献。（完）