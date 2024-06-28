范明政出席政府第06号方案2024年上半年小结会议

6月28日上午，越南政府总理、国家数字化转型委员会主席范明政出席2024年上半年实施政府第06号方案小结会议，评估河内市06号方案执行情况。

政府第06号方案是指《2022-2025年发展人口数据库、身份标识和电子认证应用程序服务于国家数字化转型方案及2030年愿景》。会议主会场设在河内市人民委员会，在全市30个郡、县、县级市和胡志明市人民委员会设有分会场进行网上连线，参会代表达3.3万人。

据会议上的报告显示，2024年上半年，河内市继续发挥主动性、积极性和决心，落实第06号方案框架下的工作和任务，并成为实施该方案的先锋地区，确保既定的工作进度和路线图。

范明政在会议上强调，越南将数字化转型视为快速、可持续发展和从棕色经济向绿色经济转型的战略选择和首要任务，呼吁各部委、地方和全社会在数字化转型、科技创新和创业基础上推动经济社会发展。

范明政要求河内力争成为第四次工业革命、国家数字化转型和绿色经济、循环经济、数字经济、数字社会、数字公民等方面的先锋地区，努力建设文明、现代的社会。

范明政要求河内市今后在实施第06号方案过程中重点关注5个主要目标，即为人民和企业创造最为便利的条件，使其能够轻松获得便捷服务；节省时间、材料和合规成本；控制风险，反腐败，减少对个人和企业的麻烦；发展数字基础设施、数字平台、数字数据；确保网络安全、信息安全和个人数据保护。

对于今后一个时期的主要任务和解决方案，范明政要求河内市着力完善机制政策，改善投资营商环境，增强竞争力。审查并简化行政审批流程，废除给人民和企业带来麻烦的不必要手续。

*在会议上，河内市宣布专门服务于第06号方案的平台和应用程序正式投运，其中包括数字公民平台（iHanoi）、河内市电子健康记录平台（EHR）、电子健康簿（PHR）、无纸化会议室平台（eCabinet）等。（完）