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范光校大使：武文赏此次访日必将开辟两国关系新篇章
越日建交50年来，特别是自2014年两国关系升级为“纵深战略伙伴关系”以来，两国关系蓬勃且全面发展，建立了高水平的政治互信，在经贸、投资、国防安全、文化教育、农业、医疗、劳务、民间交流、地方合作等各个领域上均呈现出强劲发展态势。可以说，加强两国合作关系从未得到两个国家、政府和人民像现在如此广泛的共识。
日本和越南均十分重视武文赏此访。这是一项重大政治活动，是两国高层领导就推动越日纵深战略伙伴关系进入更高质量、更广领域、更深层次发展阶段，符合两国人民的愿望和利益，为地区和世界和平、合作与发展做出积极贡献的重大方向和具体措施进行讨论并达成共识的良机。此访必将开启两国关系新篇章。
范光校表示，日本领导、政治家、企业界和人民均大力支持推动越日关系发展迈上新台阶。
据日本各方评价，越南与日本经济互补性较强，越南经济充满活力，迅速发展，具有充沛劳动力，经济与政治环境稳定，有利于投资者和经营商开展业务等因素使越南成为颇具吸引力且可靠的目的地。越南经济发展前景也给日本企业带来大好机会。官方开发援助（ODA）、外商直接投资（FDI）、贸易及旅游等领域合作关系已带来实效并且继续为两国带来巨大利益。
人力资源发展、现代基础设施建设发展、先进能源解决方案、全面教育体系建设等正是两国合作潜力巨大的领域。
提及两国关系的优势时，范光校表示，两国关系具有高度战略互信。经历世界、地区和各国形势的风云变幻，两国关系实现了强劲且跨越式发展。至今，两国已成为彼此极其重要的合作伙伴，共享许多战略利益。
两国在联合国、东盟各场扩大会议（ASEAN Plus），亚太经合组织论坛（APEC）、亚欧会议（ASEM）等各场国际和地区论坛上密切配合；共同对亚太地区和平、稳定与发展做出积极贡献，符合各自国家的外交路线。在七国集团（G7）当中，日本是深化与越南关系的先驱者。
越日两个民族有着悠久的交往历史，而且在文化和习惯上有许多相似之处，两国关系得到两国历代领导人和人民精心培育。两国在遇到困难时也互相支持和帮助等。
范光校指出，两国关系仍然具有巨大潜力可挖。越日纵深战略伙伴关系正在迎来崭新发展机遇和广阔前景。日本是越南落实三大战略突破口，大力推进国家工业化现代化，建立独立、自主、深度融入国际社会的经济体进程中极为重要的合作伙伴。
为了进一步推动越日关系提质升级，今后双方应把重点放在增进政治互信；充分利用两个经济体之间的高度互补，加强经济合作，保持日本作为越南ODA、经贸等领域的首要合作伙伴地位。同时，推动数字化转型、数字经济、数字社会、绿色转型等潜在领域合作发展等。
范光校指出，可以说，越日关系正在处于历史最好时期，与建在真诚、互信、致力于地区与世界和平、合作与发展以及惠及两国人民之上的纵深战略伙伴关系相匹配。这是两国多年来在高度政治互信以及两国人民广泛支持基础上不懈努力取得的成果。（完）