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英国专家：越南在不久的未来可成为颇具吸引力的金融目的地
然而，为了发展成为对国际资本流动和金融机构颇具吸引力目的地，越南面临着巨大挑战，尤其是与新加坡和香港等地区领先金融中心相竞争。因此，越南需要专注于改善商业环境，完善法律框架，推进现代基础设施建设，并提高人力资源质量。这些是吸引国际金融机构和投资者的关键因素。
克里斯汀·黎认为，在此情况下，越南需要制定一项全面发展战略，包括：朝着更加透明、稳定和具有竞争力的方向改革商业环境；加大对金融科技基础设施的投资，特别是数字支付平台、区块链和大数据；建立符合国际标准的法律体系，确保透明性和一致性，以增强投资者信心；并通过深度培训和吸引金融领域的人才，发展高素质人力资源。
凭借开放的经济、位于亚太地区的战略地理位置、拥有年轻且充满活力的劳动力资源以及政治经济的稳定性，越南拥有成为国际金融中心的巨大潜力。然而，为了与区域内领先金融中心竞争，越南需要加大改革力度、开展重点投资，并实施具有突破性的政策。
克里斯汀·黎认为，如果正确认识经验，合理利用经验，以及掌握好包括英国在内的国际合作机会，越南在不久的未来能够成为颇具吸引力的金融目的地。
克里斯汀·黎是财富管理和财务规划领域中的专家，是英国个人金融协会（PFS）的名誉成员，拥有超过15年在英国顶级金融机构的工作经验。（完）