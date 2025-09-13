苏林总书记： “数字扫盲” 必须成为一场全民的、全面的、包容且深入的革命运动

越共中央总书记、中央科技、创新与数字化转型指导委员会主任苏林出席并发表重要讲话。



中央政治局委员、国会主席陈青敏主持会议。



在主会场（国会大厦）出席会议的有各位中央政治局委员：政府总理范明政，中央书记处书记、中央组织部部长黎明兴，中央书记处书记、中央检查委员会主任阮维玉，中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席杜文战，国防部长潘文江大将，公安部长梁三光大将，河内市委书记裴氏明怀等。



全国约有一万名代表通过视频方式参会，其中包括各省市的33个分会场，国家审计署14个分会场，以及乡级行政单位3000多个分会场。



国会主席陈青敏指出，自第十四届国会任期以来，国会已建设信息技术基础设施并推出“电子国会1.0”应用程序，为国会代表提供现代化的平板电脑工具，开启了“无纸化”国会会议，有效提升了议事效率与专业性。



2024年11月15日，国会数字化转型指导委员会成立。2025年5月13日，国会常务委员会通过第1637号决议，批准国会数字化转型方案（2025—2030年），为国会系统性、全面性、科学性、透明性地推进数字化转型奠定了基础。



陈青敏强调，在前一任期“电子国会”建设成果的基础上，国会已升级推出“国会2.0”应用程序，功能更加完善，提供了众多新便利。



他说：“我们坚定贯彻总书记的重要指示——发展科学技术、创新与数字化转型是推动国家跨越式发展的核心动力，是越过挑战、实现强国梦想的‘金钥匙’。”



苏林总书记在会上发表讲话时强调，“数字扫盲运动”必须成为一场全民的、全面的、包容且深入的革命运动。每一名党员、干部、公务员都要带头学习数字技能，转变工作方式以适应数字时代。



苏林总书记在会议上参观“数字国会”展区。图自越通社

苏林总书记指出，就国会而言，不能满足于初步成果，而要继续推动“数字扫盲——数字国会”深入、务实发展。这不仅是2025—2026两年的短期运动，更是国会干部队伍终身学习的基础。数字化转型是一个持续的过程，技术不断更新。每位代表和干部都要培养自主学习精神，主动更新新知识，把提升数字技能当作日常自觉。



在未来工作中，苏林总书记要求国会党委和有关机关尽快在本次会议后正式颁布数字知识与技能框架、教材和课程；组织有针对性、符合需求的培训，避免形式主义和低效的泛化培训；大力建设并完善全面的数字知识平台，开发电子教材、在线课程、移动端学习应用，并与现有在线学习平台对接，充分利用国家“数字扫盲运动”平台，让学员随时随地学习；推动将“数字扫盲——数字国会”普及到省级和乡级人民议会。



会议上，总书记苏林、政府总理范明政、国会主席陈青敏和党、国家领导人共同按下启动按钮，正式上线“数字扫盲——数字国会”平台，并见证国会系统各单位签署落实承诺，展现从中央到基层推动国会系统数字化转型快速、高效落实的强烈政治决心。（完）

