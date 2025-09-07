苏林总书记：越南电视台要努力成为国家新闻传媒界的典范以及区域领先媒体传播机构

出席活动的还有各位中央政治局委员、中央书记处书记；中央委员、中央候补委员；各部委和地方领导，各报社、电视台以及各国驻越大使、副大使和国际组织代表。



越南电视台台长阮清林表示，55年来，越南电视事业经历了艰苦卓绝，但也充满骄傲与荣光的历程。凭借不懈的奉献，越南电视台荣获党和国家授予的多项崇高奖项，包括胡志明勋章、二等独立勋章、革新时期劳动英雄称号和一等劳动勋章等。



苏林在致辞中指出，55年来，从简陋的技术条件起步，越南电视台已发展成为国家主力的多媒体传播机构，宣传党的路线、国家的政策、法律法规，为提升民智、丰富民众精神生活作出了切实贡献，成为人民在建设和保卫国家事业中的声音。



苏林赠送越南电视台十个字：“人人、时时、处处，犀利、吸引”，同时强调新闻在当今飞速发展时代的重要性。他指出，新闻是战略力量、特殊资源，也是提升国家地位的软实力。



苏林要求，在新的发展阶段，越南电视台及新闻传媒事业面临巨大的机遇与挑战。作为国家主力传媒机构，越南电视台必须不断增强本领，全力以赴成为构建社会信任与共识的支柱。



苏林要求越南电视台抓好关键任务，坚定维护党的革命目标，绝对忠诚于祖国和人民；充分发挥国家的主流媒体、多媒体机构作用，是党、国家和人民的可靠喉舌，带头宣传和维护党的思想基础，传播正能量，激发对国家发展的信心和愿望。



越南电视台要建设一支政治坚定、业务精通、技术精湛、职业道德高尚的干部、记者、编辑和技术队伍。每名干部都要勇于创新，不断提高电视节目内容和形式的质量，满足公众日益增长的需求，确保信息准确、客观、及时，严格遵守新闻宣传纪律。



苏林总书记在活动上发表讲话。图自越通社

苏林要求越南电视台重视提升节目质量，真实反映社会生活，弘扬新风正气与先进典型，传播美好价值；同时坚决驳斥错误与敌对观点；不断发挥引领作用，提升社会审美与文化欣赏水平，推动文化产业发展，参与构建新时代越南人的价值体系；塑造以爱国、仁爱、诚信、团结、创新为核心的价值观，主动开展舆论斗争。



苏林强调，要加快推进全面数字化转型，构建多平台传播生态，面向成为现代化的国家级数字传媒集团，在高质量、多平台、多语种内容的生产方面居于领先地位，服务国内外观众，切实维护国家信息主权，提升越南在国际媒体格局中的地位。



苏林叮嘱，越南电视台要不断巩固团结统一，弘扬责任担当与奉献精神，以果断高效的行动汇聚合力；各级领导要廉洁自律、以身作则，把团结转化为推动发展的内生动力。与此同时，要积极拓展国际合作，争取社会资源，实现可持续发展；把国家对外频道Vietnam Today建设成为现代化、专业化、富有吸引力且具有鲜明越南文化印记的对外窗口，成为与世界沟通的重要桥梁。



值此机会，苏林向越南电视台授予一等劳动勋章。当天，越南电视台国家对外频道Vietnam Today正式亮相，全天候以英语播出，并依据各国和地区提供多语种字幕。该频道的诞生标志着越南在加强国际传播、推广国家形象、人民与文化及发展成就方面迈出坚实一步。（完）