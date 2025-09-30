苏林总书记：越南始终将俄罗斯视为真诚朋友和可靠伙伴

苏林回顾了2025年5月对俄的正式访问，强调沃洛金此访充分体现了两国在推动传统友谊和全面战略伙伴关系的坚定决心。

苏林指出，越南始终将俄罗斯视为真诚朋友，期待俄罗斯稳定、繁荣发展，人民生活不断改善，并为亚太地区和世界和平、安全与发展发挥更大作用。苏林建议俄罗斯支持越南和东盟在《联合国宪章》和1982年《联合国海洋法公约》基础上维护东海和平、稳定和秩序的立场。

关于双边关系，苏林强调，越南希望发展与俄罗斯的传统友谊和全面战略伙伴关系，符合两国和两国人民的利益与愿望。越南正集中精力凝聚各方力量，推动国家发展，期待在这一进程中有可信赖的朋友和伙伴的同行。

苏林高度评价两国立法机构之间的合作，认为这是促进两国关系的重要渠道，进而有效监督两国合作协议落实情况并及时解决法律障碍，推动双边合作项目落地实施。苏林建议俄罗斯国家杜马继续与越南国会保持密切协调。

越共中央总书记苏林会见俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金。图自越通社

沃洛金高度评价苏林对越俄关系的贡献，强调俄罗斯国家杜马领导和代表始终是越南的朋友。他表示，普京总统和俄罗斯高级领导高度重视他此次对越南的访问，将其视为落实苏林总书记2025年5月访俄成果的重要一步。

沃洛金指出，俄罗斯领导度重视越南共产党在建设和发展事业中的领导作用。此次访越代表团包括国家杜马所有政党代表，虽然政治纲领各有不同，但一致支持全面发展对越合作，始终视越南为俄罗斯的可靠伙伴，愿为双边关系做出贡献。

双方一致认为，近年来越俄在经贸、能源、国防、安全、旅游与民间交流等领域合作取得了积极成果，其中双边贸易额保持20%以上的增速，赴越俄罗斯游客逐年翻倍。

双方重申，两国在教育培训、科技、工程和医疗等领域拥有良好的合作传统，并表示将努力把这些领域的合作提升到新高度，通过共同项目充分挖掘两国潜力，满足两国发展需求。（完）